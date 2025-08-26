Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘खून के हर रिश्ते को…’ संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला ने किया ऐसा पोस्ट, क्या परिवार की कलह आई सामने?

Sanjay Dutt Daughter: संजय दत्त ने कुछ दिनों पहले अपनी बड़ी बेटी त्रिशाला को बर्थडे विश किया था। अब त्रिशाला ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर बात की है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 26, 2025

Sanjay Dutt Daughter Trishala Emotional note on parenting
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Sanjay Dutt Daughter Trishala: बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त और उनकी बेटी त्रिशाला दत्त के बीच का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जहां एक तरफ एक्टर के फैंस बाप-बेटी की बॉन्डिंग को पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ त्रिशाला ने हाल ही में एक पोस्ट किया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। 10 अगस्त को संजय दत्त ने त्रिशाला के जन्मदिन पर उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया था, लेकिन इसके ठीक 15 दिन बाद, त्रिशाला ने अपने सोशल मीडिया पर पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ पर एक ऐसा पोस्ट लिखा है, जिसने सबको चौंका दिया है।

त्रिशाला ने किया परिवार को लेकर क्रिप्टिक पोस्ट (Sanjay Dutt Daughter Trishala)

त्रिशाला ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किया, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ था। उन्होंने लिखा, “गलत बर्ताव के लिए परिवार के पास कोई फ्री पास नहीं है। आपको अपनी शांति बनाए रखने की आजादी है। आपको कम संपर्क या बिल्कुल भी संपर्क न रखने की आजादी है। आपको परिवार की इमेज बनाए रखने के बजाय अपनी मानसिक सेहत को चुनने का अधिकार है।”

ये भी पढ़ें

Reginald Carroll Dies: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन की गोली मारकर हत्या, टीवी पर भी कर चुके थे काम
हॉलीवुड
Standup Comedian Reginald Carroll shot dead in mississippi

त्रिशाला ने खून के रिश्तों पर लिखी गहरी बात (Trishala Dutt Drop Cryptic Note)

त्रिशाला ने आगे लिखा, “आपके खून के हर एक रिश्ते को आपकी जिंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। कभी-कभी सबसे ज्यादा थका देने वाले और नजरअंदाज करने योग्य लोग जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें ‘परिवार’ कहा जाता है।

त्रिशाला ने बताया कैसा होता है माता-पिता का रिश्ता

संजय दत्त की बेटी ने आखिर में लिखा, “क्योंकि 'परिवार' आपको दुर्व्यवहार, हेरफेर या खुद को दोष देने की खुली छूट नहीं देता। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति तक लगातार पहुंच बनाए रखने की जरूरत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाता रहे। भले ही उन्होंने आपको पाला हो। जब एक माता-पिता इस बात की ज्यादा परवाह करते हैं कि परिवार दुनिया को कैसा दिखता है, बजाय इसके कि उसमें रहना कैसा लगता है, तो यह एक समस्या है”।

त्रिशाला के पोस्ट से परिवार के मतभेद आए सामने? (Trishala Dutt Instagram)

त्रिशाला का यह पोस्ट इसलिए ज्यादा चर्चा में आया है क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता के साथ एक पुराने और मजबूत रिश्ते को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच शेयर किया है, गौरतलब है कि हाल ही में संजय दत्त के 66वें जन्मदिन पर त्रिशाला ने उन्हें एक पुरानी तस्वीर के साथ शुभकामनाएं दी थीं और अपने पिता के लिए प्यार जताया था। उन्होंने लिखा था, “हर दिन आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है।” अब उनके इस पोस्ट को देखकर यूजर्स का कहना है कि परिवार में मतभेद या कलह चल रही है।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19: घर से 24 घंटे में बाहर हुई ये कंटेस्टेंट! पहले एविक्शन ने मचाया बवाल
TV न्यूज
Bigg Boss 19 contestant Farhana Bhatt evicted

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2025 11:03 am

Published on:

26 Aug 2025 11:02 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘खून के हर रिश्ते को…’ संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला ने किया ऐसा पोस्ट, क्या परिवार की कलह आई सामने?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.