‘खून के हर रिश्ते को…’ संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला ने किया ऐसा पोस्ट, क्या परिवार की कलह आई सामने?

Sanjay Dutt Daughter Trishala: बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त और उनकी बेटी त्रिशाला दत्त के बीच का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जहां एक तरफ एक्टर के फैंस बाप-बेटी की बॉन्डिंग को पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ त्रिशाला ने हाल ही में एक पोस्ट किया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। 10 अगस्त को संजय दत्त ने त्रिशाला के जन्मदिन पर उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया था, लेकिन इसके ठीक 15 दिन बाद, त्रिशाला ने अपने सोशल मीडिया पर पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ पर एक ऐसा पोस्ट लिखा है, जिसने सबको चौंका दिया है।
त्रिशाला ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किया, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ था। उन्होंने लिखा, “गलत बर्ताव के लिए परिवार के पास कोई फ्री पास नहीं है। आपको अपनी शांति बनाए रखने की आजादी है। आपको कम संपर्क या बिल्कुल भी संपर्क न रखने की आजादी है। आपको परिवार की इमेज बनाए रखने के बजाय अपनी मानसिक सेहत को चुनने का अधिकार है।”
त्रिशाला ने आगे लिखा, “आपके खून के हर एक रिश्ते को आपकी जिंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। कभी-कभी सबसे ज्यादा थका देने वाले और नजरअंदाज करने योग्य लोग जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें ‘परिवार’ कहा जाता है।
संजय दत्त की बेटी ने आखिर में लिखा, “क्योंकि 'परिवार' आपको दुर्व्यवहार, हेरफेर या खुद को दोष देने की खुली छूट नहीं देता। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति तक लगातार पहुंच बनाए रखने की जरूरत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाता रहे। भले ही उन्होंने आपको पाला हो। जब एक माता-पिता इस बात की ज्यादा परवाह करते हैं कि परिवार दुनिया को कैसा दिखता है, बजाय इसके कि उसमें रहना कैसा लगता है, तो यह एक समस्या है”।
त्रिशाला का यह पोस्ट इसलिए ज्यादा चर्चा में आया है क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता के साथ एक पुराने और मजबूत रिश्ते को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच शेयर किया है, गौरतलब है कि हाल ही में संजय दत्त के 66वें जन्मदिन पर त्रिशाला ने उन्हें एक पुरानी तस्वीर के साथ शुभकामनाएं दी थीं और अपने पिता के लिए प्यार जताया था। उन्होंने लिखा था, “हर दिन आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है।” अब उनके इस पोस्ट को देखकर यूजर्स का कहना है कि परिवार में मतभेद या कलह चल रही है।