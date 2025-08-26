‘खून के हर रिश्ते को…’ संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला ने किया ऐसा पोस्ट, क्या परिवार की कलह आई सामने?

Sanjay Dutt Daughter Trishala: बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त और उनकी बेटी त्रिशाला दत्त के बीच का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जहां एक तरफ एक्टर के फैंस बाप-बेटी की बॉन्डिंग को पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ त्रिशाला ने हाल ही में एक पोस्ट किया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। 10 अगस्त को संजय दत्त ने त्रिशाला के जन्मदिन पर उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया था, लेकिन इसके ठीक 15 दिन बाद, त्रिशाला ने अपने सोशल मीडिया पर पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ पर एक ऐसा पोस्ट लिखा है, जिसने सबको चौंका दिया है।