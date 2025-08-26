Bigg Boss 19: घर से 24 घंटे में बाहर हुई ये कंटेस्टेंट! पहले एविक्शन ने मचाया बवाल

बिग बॉस का खेल इतना सीधा कैसे हो सकता है? जिस वक्त सबको लगा कि फरहाना का सफर खत्म हो गया है, तभी शो में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आया। घर से बाहर जाने के बजाय, फरहाना को एक सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। बिग बॉस के इतिहास में सीक्रेट रूम हमेशा से एक रोमांचक पहलू रहा है। इस कमरे में भेजा गया कंटेस्टेंट बिना किसी को दिखे घर में हो रही हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। फरहाना को यह मौका मिला है कि वह घर के भीतर के खेल को समझें और एक नई रणनीति के साथ वापस आएं।