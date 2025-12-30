30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

दूसरे बच्चे के बाद भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, रोते हुए बोलीं- ये मेरे साथ क्या…

Bharti Singh Share Emotional Vlog: दूसरे बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो डिलीवरी के बाद के इमोशनल चैलेंजेस के बारे में बात करती दिखाई दे रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 30, 2025

Bharti Singh

भारती सिंह का रोते हुए वीडियो वायरल। (फोटो सोर्स: Life of Limbachiyaa’s)

Bharti Singh Share Emotional Vlog: कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह समय-समय पर व्लॉग्स के जरिए अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं। अपने यूट्यूब चैनल LOL (Life of Limbachiyaa’s) पर वो फैमिली, पर्सनल लाइफ, स्पेशल मोमेंट्स, और बेटे गोला के बारे में बात करती हैं। भारती अपने व्लॉगस में अपने इमोशनल उतार-चढ़ाव के साथ ही प्रेग्नेंसी और मदरहुड के अनुभव, शेयर करती हैं। उनके ये वीडियो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं और लोग इन्हें दिलचस्पी से देखते हैं। हाल ही में भारती ने अपने चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही हैं।

भारती सिंह ने इमोशनल चैलेंजेस पर की बात

बीते सोमवार को भारती सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया। लगभग 18 मिनट के इस वीडियो में भारती ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद आने वाली इमोशनल चैलेंजेस पर बात की है। इस वीडियो में वो पोस्टपार्टम इफेक्ट्स यानी कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाली दिक्कतों पर बात करते हुए नजर आ रही हैं।

वीडियो में भारती कहती हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक होने के बावजूद वह लगातार रो रही हैं। घर में काम के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, फिर भी वह अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं।

सोशल मीडिया पर यूजर्स हर्ष की कर रहे हैं तारीफ

वीडियो के आगे के हिस्से में हर्ष लिंबाचिया नजर आते हैं। वह भारती के आंसू पोंछते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं और मजाक करके उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने हर्ष की तारीफ की और उन्हें स्वीट कहा।

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार बने हैं पेरेंट्स

भारती और हर्ष 19 दिसंबर को दूसरी बार बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं, जिसका नाम उन्होंने प्यार से काजू रखा है। इससे पहले दोनों ने 2022 में अपने पहले बेटे लक्ष्य का स्वागत किया था, जिसे वे प्यार से गोला कहते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो भारती सिंह इन दिनों शो ‘लाफ्टर शेफ’ के तीसरे सीजन को होस्ट कर रही हैं, वहीं, हर्ष लिंबाचिया ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ को होस्ट कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Mrs. Deshpande ने OTT पर मचाया तहलका, ‘Stranger Things’ भी हुई पस्त
OTT
Mrs. Deshpand

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

30 Dec 2025 06:28 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / दूसरे बच्चे के बाद भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, रोते हुए बोलीं- ये मेरे साथ क्या…

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

1978 में किससे मिले थे अमिताभ बच्चन फिल्म सेट पर… आज है भारत का टॉप बिजनेसमैन

Kumar Mangalam Birla On KBC Set
TV न्यूज

Tanya Mittal Kitchen Lift Video: तान्या मित्तल ने दिखाई अपनी रईसी, किचन की लिफ्ट देख फैंस हुए हैरान

Tanya Mittal House Tour kitchen lift theatre gym revealed her luxurious lifestyle fans shocked after watch
TV न्यूज

Ex पति की मौत के बाद 44 साल की ये फेमस एक्ट्रेस करेंगी दूसरी शादी? बेटी के लिए कही ये बड़ी बात

Shubhangi Atre On Second Wedding after ex husband death and divorce
TV न्यूज

Tanya Mittal Condom Factory Video: कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, बताया कैसे होती है जांच

Tanya Mittal Condom Factory Video
TV न्यूज

शरीर पर इतना बड़ा कट… एक्टर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, खुद किया बड़ा खुलासा

Karan Tacker Viral Image
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.