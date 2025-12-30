दूसरे बच्चे के बाद भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, रोते हुए बोलीं- ये मेरे साथ क्या…

Bharti Singh Share Emotional Vlog: कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह समय-समय पर व्लॉग्स के जरिए अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं। अपने यूट्यूब चैनल LOL (Life of Limbachiyaa’s) पर वो फैमिली, पर्सनल लाइफ, स्पेशल मोमेंट्स, और बेटे गोला के बारे में बात करती हैं। भारती अपने व्लॉगस में अपने इमोशनल उतार-चढ़ाव के साथ ही प्रेग्नेंसी और मदरहुड के अनुभव, शेयर करती हैं। उनके ये वीडियो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं और लोग इन्हें दिलचस्पी से देखते हैं। हाल ही में भारती ने अपने चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही हैं।