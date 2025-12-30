दूसरे बच्चे के बाद भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, रोते हुए बोलीं- ये मेरे साथ क्या…

भारती सिंह का रोते हुए वीडियो वायरल। (फोटो सोर्स: Life of Limbachiyaa’s)
Bharti Singh Share Emotional Vlog: कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह समय-समय पर व्लॉग्स के जरिए अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं। अपने यूट्यूब चैनल LOL (Life of Limbachiyaa’s) पर वो फैमिली, पर्सनल लाइफ, स्पेशल मोमेंट्स, और बेटे गोला के बारे में बात करती हैं। भारती अपने व्लॉगस में अपने इमोशनल उतार-चढ़ाव के साथ ही प्रेग्नेंसी और मदरहुड के अनुभव, शेयर करती हैं। उनके ये वीडियो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं और लोग इन्हें दिलचस्पी से देखते हैं। हाल ही में भारती ने अपने चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही हैं।
बीते सोमवार को भारती सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया। लगभग 18 मिनट के इस वीडियो में भारती ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद आने वाली इमोशनल चैलेंजेस पर बात की है। इस वीडियो में वो पोस्टपार्टम इफेक्ट्स यानी कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाली दिक्कतों पर बात करते हुए नजर आ रही हैं।
वीडियो में भारती कहती हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक होने के बावजूद वह लगातार रो रही हैं। घर में काम के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, फिर भी वह अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं।
वीडियो के आगे के हिस्से में हर्ष लिंबाचिया नजर आते हैं। वह भारती के आंसू पोंछते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं और मजाक करके उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने हर्ष की तारीफ की और उन्हें स्वीट कहा।
भारती और हर्ष 19 दिसंबर को दूसरी बार बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं, जिसका नाम उन्होंने प्यार से काजू रखा है। इससे पहले दोनों ने 2022 में अपने पहले बेटे लक्ष्य का स्वागत किया था, जिसे वे प्यार से गोला कहते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो भारती सिंह इन दिनों शो ‘लाफ्टर शेफ’ के तीसरे सीजन को होस्ट कर रही हैं, वहीं, हर्ष लिंबाचिया ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ को होस्ट कर रहे हैं।
