पार्थ समथान के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, फेक अकाउंट बनाकर जालसाज कर रहा था अश्लील डिमांड

पार्थ समथान के नाम पर किसी ने स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट बनाया और एक्टर के नाम से कथित तौर पर लड़कियों से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें मांग रहा था। पार्थ के संज्ञान में जब यह मामला आया, तो तुरंत ही फैंस को उस अकाउंट रिपोर्ट और ब्लॉक करने को कहा।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 25, 2026

Parth samthaan fake snapchat account scam demand obscene photos of people actor alert fans

पार्थ समथान ने फैंस को दी बड़ी जानकारी

सोशल मीडिया आज के समय में हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। जहां एक तरफ यह सितारों को अपने प्रशंसकों से सीधे जुड़ने का मौका देता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जालसाजों के लिए यह ठगी और बदनामी का एक नया औजार बन गया है। हाल के दिनों में कई मशहूर हस्तियों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों, खास तौर पर लड़कियों को निशाना बनाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। ताजा मामला लोकप्रिय टीवी एक्टर पार्थ समथान से जुड़ा है, जिन्होंने समय रहते एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है।

स्नैपचैट पर पार्थ के नाम का 'गंदा खेल'

दरअसल, किसी अज्ञात शख्स ने 'स्नैपचैट' पर पार्थ समथान के नाम का एक फर्जी अकाउंट बनाया। वह शख्स खुद को पार्थ बताकर फैंस से बात करता था। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी हदें पार करते हुए वीडियो कॉल के जरिए लड़कियों से आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें (Inappropriate Snaps) मांगनी शुरू कर दीं।

जैसे ही पार्थ को इस घिनौनी हरकत की भनक लगी, उन्होंने तुरंत अपने असली इंस्टाग्राम हैंडल से इस फर्जी अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और अपने फॉलोअर्स को सतर्क किया। पार्थ ने लिखा, "यह आदमी मेरी पहचान का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल पर लड़कियों से गलत स्नैप्स मांग रहा है। मेरी आप सभी से विनती है कि इस स्नैपचैट अकाउंट को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें और इसे ब्लॉक करें।" पार्थ की इस मुस्तैदी की वजह से कई लोग इस जाल में फंसने से बच गए।

TV News / पार्थ समथान के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, फेक अकाउंट बनाकर जालसाज कर रहा था अश्लील डिमांड

