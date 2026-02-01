पार्थ समथान के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, फेक अकाउंट बनाकर जालसाज कर रहा था अश्लील डिमांड

पार्थ समथान ने फैंस को दी बड़ी जानकारी
सोशल मीडिया आज के समय में हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। जहां एक तरफ यह सितारों को अपने प्रशंसकों से सीधे जुड़ने का मौका देता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जालसाजों के लिए यह ठगी और बदनामी का एक नया औजार बन गया है। हाल के दिनों में कई मशहूर हस्तियों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों, खास तौर पर लड़कियों को निशाना बनाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। ताजा मामला लोकप्रिय टीवी एक्टर पार्थ समथान से जुड़ा है, जिन्होंने समय रहते एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है।
दरअसल, किसी अज्ञात शख्स ने 'स्नैपचैट' पर पार्थ समथान के नाम का एक फर्जी अकाउंट बनाया। वह शख्स खुद को पार्थ बताकर फैंस से बात करता था। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी हदें पार करते हुए वीडियो कॉल के जरिए लड़कियों से आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें (Inappropriate Snaps) मांगनी शुरू कर दीं।
जैसे ही पार्थ को इस घिनौनी हरकत की भनक लगी, उन्होंने तुरंत अपने असली इंस्टाग्राम हैंडल से इस फर्जी अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और अपने फॉलोअर्स को सतर्क किया। पार्थ ने लिखा, "यह आदमी मेरी पहचान का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल पर लड़कियों से गलत स्नैप्स मांग रहा है। मेरी आप सभी से विनती है कि इस स्नैपचैट अकाउंट को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें और इसे ब्लॉक करें।" पार्थ की इस मुस्तैदी की वजह से कई लोग इस जाल में फंसने से बच गए।
