पार्थ समथान के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, फेक अकाउंट बनाकर जालसाज कर रहा था अश्लील डिमांड

सोशल मीडिया आज के समय में हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। जहां एक तरफ यह सितारों को अपने प्रशंसकों से सीधे जुड़ने का मौका देता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जालसाजों के लिए यह ठगी और बदनामी का एक नया औजार बन गया है। हाल के दिनों में कई मशहूर हस्तियों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों, खास तौर पर लड़कियों को निशाना बनाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। ताजा मामला लोकप्रिय टीवी एक्टर पार्थ समथान से जुड़ा है, जिन्होंने समय रहते एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है।