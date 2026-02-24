24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

Mayank Pawar Death: ‘स्प्लिट्सविला 7’ फेम मयंक पवार की मौत, खबर से सदमें में हैं फैंस

Mayank Pawar Passed Away: स्प्लिट्सविला सीजन 7 के सबसे फेमस कंटेस्टेंट रहे मयंक पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की पुष्टि उन्हीं के इंस्टाग्राम से हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 24, 2026

स्प्लिट्सविला सीजन 7 के सबसे फेमस कंटेस्टेंट रहे मयंक पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की पुष्टि उन्हीं के इंस्टाग्राम से हुई है।

स्प्लिट्सविला सीजन 7 के मयंक पवार की मौत

Mayank Pawar Passed Away: टीवी इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। 'एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 7 के सबसे फेमस और शालीन कंटेस्टेंट्स में से एक रहे मयंक पवार की मौत हो गई है। उनके निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि उन हजारों युवाओं को भी झकझोर कर रख दिया है, जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग उनकी फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी (Mayank Pawar Passed Away)

मयंक के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस दुखद खबर की पुष्टि की गई है। पोस्ट में उन्हें याद करते हुए लिखा गया, "एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा। मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।" मयंक की पहचान केवल एक टीवी स्टार की नहीं थी, बल्कि वह फिटनेस वर्ल्ड के एक बड़े दिग्गज थे। उन्होंने सात बार 'मिस्टर इंडिया' का खिताब जीता था और एक बार वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के 'ओवरऑल विनर' भी रहे थे।

मयंक एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी काफी फेमस थे। उनकी शानदार बॉडी और अनुशासित जीवनशैली की अक्सर चर्चा होती थी, लेकिन उनके अचानक चले जाने से फैंस गहरे सदमे में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 04:05 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Mayank Pawar Death: ‘स्प्लिट्सविला 7’ फेम मयंक पवार की मौत, खबर से सदमें में हैं फैंस

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रोती हुई मां के वीडियो पर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘एक मां की बददुआ…’

Arti singh on Dwarka crash victim
TV न्यूज

‘रामायण’ बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे का हुआ निधन, मुंबई में हुआ आनंद सागर चोपड़ा का अंतिम संस्कार

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News
TV न्यूज

गोविंदा के भांजे ने किया कॉमेडी छोड़ने का एलान, कृष्णा बोले- अरिजीत के बाद मैं भी रिटायर…, कहानी में है ट्विस्ट

Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement
TV न्यूज

शादी के दो साल बाद मां बनेगी टीवी की Naagin, पति के साथ प्रेग्नेंसी का किया अनाउंसमेंट

Surbhi Jyoti Pregnancy Announcement
TV न्यूज

शार्क टैंक इंडिया की जज के पेरिमेनोपॉज पर बेबाक बोल, चेहरे की सूजन पर खुलकर बोलीं नमिता थापर

Shark Tank India Namita Thapar on Perimenopause
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.