Mayank Pawar Death: ‘स्प्लिट्सविला 7’ फेम मयंक पवार की मौत, खबर से सदमें में हैं फैंस

मयंक के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस दुखद खबर की पुष्टि की गई है। पोस्ट में उन्हें याद करते हुए लिखा गया, "एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा। मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।" मयंक की पहचान केवल एक टीवी स्टार की नहीं थी, बल्कि वह फिटनेस वर्ल्ड के एक बड़े दिग्गज थे। उन्होंने सात बार 'मिस्टर इंडिया' का खिताब जीता था और एक बार वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के 'ओवरऑल विनर' भी रहे थे।