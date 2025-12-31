फायरिंग के बाद कपिल शर्मा ने खोला इस देश में नया कैफे, मेन्यू आया सामने

दुबई की इस नई ब्रांच के मेन्यू को लेकर फैंस काफी खुश हैं। हालांकि अभी पूरा मेन्यू सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि यहां भारतीय और पश्चिमी जायकों का बेहतरीन फ्यूजन मिलेगा। कनाडा में उनके कैफे में वड़ा पाव और पास्ता से लेकर खास तरह की माचा चाय और कॉफी सर्व की जाती है। दुबई के खाने के शौकीनों के लिए भी यहां कुछ ऐसा ही देसी और ग्लोबल मिक्स तड़का देखने को मिल सकता है।