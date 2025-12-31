31 दिसंबर 2025,

बुधवार

फायरिंग के बाद कपिल शर्मा ने खोला इस देश में नया कैफे, मेन्यू आया सामने

Kapil Sharma New Restaurant: कपिल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अब कनाडा के बाद अपना नया कैफे इस बड़े शहर में खोला है। खुद कॉमेडियन ने अपना वीडियो भी शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 31, 2025

Comedian Kapil Sharma has launched his new venture Dubai on December 31 2025 after Khalistan group firing

कपिल शर्मा ने खोला नया कैफे

Kapil Sharma: कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा फैंस के लिए नए साल पर एक तोहफा लेकर आए हैं। उन्होंने पहले कनाडा में अपना रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन खालिस्तानियों ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनके कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद अब कपिल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। वह कनाडा के बाद दुबई में अपना नया वेंचर 'Kap’s Cafe' लॉन्च करने जा रहे हैं।

कपिल शर्मा का यह कैफे फैंस के लिए एक खास तोहफा है, क्योंकि इसकी पूरी थीम और माहौल उनकी लोकप्रिय नेटफ्लिक्स सीरीज के सेट से प्रेरित है। 31 दिसंबर 2025 की शाम से यह कैफे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

कपिल शर्मा ने खोला दुबई में नया कैफे (Kapil Sharma New Cafe Open In Dubai)

कपिल शर्मा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर इस बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वीडियो की शुरुआत दुबई की खूबसूरत स्काईलाइन से होती है और फिर कैमरा कैफे के शानदार बाहरी हिस्से की तरफ मुड़ता है। वीडियो में खुद कपिल हाथ में कॉफी का कप लिए मेहमानों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इस कैफे का डेकोरेशन बिल्कुल वैसा ही आरामदायक और रंगीन होगा जैसा कनाडा के सरे (Surrey) में स्थित उनके पहले कैफे का है। यह जगह सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं, बल्कि कपिल के 'एंटरटेनमेंट एम्पायर' को करीब से महसूस करने के लिए बनाई गई है।

क्या होगा मेन्यू में खास? (Kapil Sharma New Cafe Menu)

दुबई की इस नई ब्रांच के मेन्यू को लेकर फैंस काफी खुश हैं। हालांकि अभी पूरा मेन्यू सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि यहां भारतीय और पश्चिमी जायकों का बेहतरीन फ्यूजन मिलेगा। कनाडा में उनके कैफे में वड़ा पाव और पास्ता से लेकर खास तरह की माचा चाय और कॉफी सर्व की जाती है। दुबई के खाने के शौकीनों के लिए भी यहां कुछ ऐसा ही देसी और ग्लोबल मिक्स तड़का देखने को मिल सकता है।

लॉन्चिंग के दिन, यानी 31 दिसंबर को यह कैफे शाम 4 बजे से लेकर आधी रात तक खुला रहेगा, ताकि लोग नए साल का स्वागत कपिल शर्मा के स्टाइल में कर सकें।

नेटफ्लिक्स पर भी बरकरार है 'कपिल' का जादू

एक तरफ जहां कपिल बिजनेस की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' डिजिटल दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। हाल ही में शुरू हुए चौथे सीजन ने जबरदस्त शुरुआत की है। महज दो हफ्तों में इस शो ने 2.3 मिलियन (23 लाख) व्यूज हासिल कर लिए हैं और यह नेटफ्लिक्स इंडिया पर टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नॉन-फिक्शन शो में दूसरे नंबर पर है।

