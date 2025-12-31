31 दिसंबर 2025,

बुधवार

हॉलीवुड

बाल खींचे, धक्का देकर नीचे गिराया…फेमस सिंगर ने अपने फैन के साथ की बदसलूकी, वीडियो देख डरे लोग

अक्सर देखा जाता है कि फैंस अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। वह एयरपोर्ट हो या उनका घर बस कैमरे में उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन अगर वही सेलिब्रिटी आपका दुश्मन बन जाए और आपको ऐसे फोटो लेते समय या वीडियो बनाते समय मारने लग जाए तो क्या होगा? एक फेमस सिंगर ने कुछ ऐसा ही किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 31, 2025

Chinese Actor Singer Ling Chao Snatches Female Fan Phone He pulled her hair watch video people shocked

फेमस सिंगर ने फैंस के साथ की बदसलूकी

Chinese Actor- Singer Ling Chao: चीनी पॉप जगत के फेमस सितारे लिंग चाओ, जिन्हें उनके फैंस प्यार से 'दीदी' बुलाते हैं, इन दिनों एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह एयरपोर्ट पर अपने फैंस के साथ हाथापाई और बदसलूकी करते दिख रहे हैं। उन्होंने पहले फोटो खींचने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर उसे गिरा दिया। इसके तुरंत बाद एक और वीडियो है जिसमें वह फीमेल फैन के बाल खींचते हैं और कोहनी मारते हैं।

जैसे ही ये वीडियो सामने आया हर कोई हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा है। प्यार का अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता है। वहीं, इस घटना के बाद चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर "एयरपोर्ट पर लिंग चाओ ने फैंस को पीटा" जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। ऐसे में उनकी मैनेजमेंट कंपनी को आनन-फानन में सफाई पेश करनी पड़ी।

फेमस सिंगर लिंग चाओ ने फैंस का छीना फोन (Chinese Actor Singer Ling Chao Snatches Female Fan Phone)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लिंग चाओ भीड़ से घिरे हुए हैं और काफी गुस्से में हैं। जब कुछ लोग बिल्कुल करीब आकर उनका वीडियो बनाने लगे, तो आपा खोते हुए लिंग चाओ ने एक व्यक्ति के हाथ से फोन झटक दिया और उसकी हुडी (कपड़ा) पकड़कर उसे खींचा। धक्का लगने से वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद लिंग चाओ के स्टाफ ने बीच-बचाव कर गायक को वहां से हटाया।

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा (Chinese Actor Singer Ling Chao)

एक अन्य वीडियो पार्किंग एरिया का है, जहां लिंग चाओ कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और पास खड़ी एक महिला का फोन छीनकर दूर फेंक देते हैं और उनके इस दौरान बाल भी खींचते हैं। इन विजुअल्स के सामने आने के बाद लिंग चाओ पर शारीरिक हिंसा और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

मैनेजमेंट कंपनी का बचाव: "वह एक स्टॉकर थी"
विवाद बढ़ता देख लिंग चाओ की एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एजेंसी ने मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लिंग चाओ ने केवल फोन छीना था, जिससे स्क्रीन टूट गई, लेकिन उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई।

सिंगर लिंग चाओ की टीम ने दी सफाई (Chinese Actor Singer Ling Chao Team)

एजेंसी ने खुलासा किया कि जिस महिला के साथ यह घटना हुई, वह एक 'सिसेंग' (Saisheng) है। चीन में यह शब्द उन जुनूनी प्रशंसकों (स्टॉकर्स) के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सितारों की निजता का बार-बार उल्लंघन करते हैं और उनका पीछा करते हैं। बयान में बताया गया कि अब दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है और टूटे हुए फोन के हर्जाने पर बात बन गई है।

कौन हैं लिंग चाओ? (Who is Chinese Actor Singer Ling Chao)

24 वर्षीय लिंग चाओ ने साल 2018 में चर्चित सर्वाइवल शो 'आइडल प्रोड्यूसर' से शोहरत हासिल की थी। हालांकि वे फाइनल लाइनअप में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सी-पॉप बॉय ग्रुप 'ONER' के सदस्य के रूप में डेब्यू किया और अपनी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई।

भले ही एजेंसी ने इसे स्टॉकर्स का मामला बताया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या एक सेलिब्रिटी को पब्लिक प्लेस में इस तरह का हिंसक व्यवहार शोभा देता है?

Published on:

31 Dec 2025 12:05 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / बाल खींचे, धक्का देकर नीचे गिराया…फेमस सिंगर ने अपने फैन के साथ की बदसलूकी, वीडियो देख डरे लोग

