बाल खींचे, धक्का देकर नीचे गिराया…फेमस सिंगर ने अपने फैन के साथ की बदसलूकी, वीडियो देख डरे लोग

Chinese Actor- Singer Ling Chao: चीनी पॉप जगत के फेमस सितारे लिंग चाओ, जिन्हें उनके फैंस प्यार से 'दीदी' बुलाते हैं, इन दिनों एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह एयरपोर्ट पर अपने फैंस के साथ हाथापाई और बदसलूकी करते दिख रहे हैं। उन्होंने पहले फोटो खींचने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर उसे गिरा दिया। इसके तुरंत बाद एक और वीडियो है जिसमें वह फीमेल फैन के बाल खींचते हैं और कोहनी मारते हैं।