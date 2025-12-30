1978 में किससे मिले थे अमिताभ बच्चन फिल्म सेट पर… आज है भारत का टॉप बिजनेसमैन

शो के दौरान कुमार मंगलम बिड़ला ने दिवंगत रतन टाटा के बारे में भी भावुक होकर बात की। उन्होंने कहा कि रतन टाटा हमेशा उनके लिए प्रेरणादायक रहे हैं। कुमार मंगलम ने कहा उन्हें रतन टाटा की सादगी बेहद पसंद थी और उनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। बिड़ला ने रतन टाटा के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और करुणा बेमिसाल थी। उन्होंने कहा, रतन टाटा हमेशा मुनाफे से ऊपर लोगों और सिद्धांतों को रखते थे, और इसी बात का वो दिल से सम्मान करते हैं।