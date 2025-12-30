30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

1978 में किससे मिले थे अमिताभ बच्चन फिल्म सेट पर… आज है भारत का टॉप बिजनेसमैन

Kumar Mangalam Birla: जाने माने बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अमिताभ बच्चन के प्रति व्यक्त किया सम्मान, बताई ऐसी बात जो अब तक किसी को पता नहीं थी, केबीसी के सेट पर और भी कई बातें शेयर की.

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 30, 2025

Kumar Mangalam Birla On KBC Set

कुमार मंगलम बिड़ला और अमिताभ बच्चन (इमेज सोर्स: KBC)

Kumar Mangalam Birla On KBC Set: भारत के जाने माने बिजनेसमैन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला का अमिताभ बच्चन से काफी पुराना रिश्ता है। कुमार मंगलम बिड़ला के मन में अमिताभ बच्चन के लिए असीम सम्मान है। दोनों ने कई मौकों पर साथ में समय भी बिताया है।

हालांकि, एक ऐसी बात जो किसी को नहीं मालूम है वो यह कि सोशल तौर पर मुलाकातों से पहले भी कुमार मंगलम बिड़ला, अमिताभ बच्चन से मिल चुके हैं। अब खुद कुमार मंगलम बिड़ला ने इस बात को शेयर किया है।

कहां हुई थी पहली मुलाकात?

‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर पहुंचे कुमार मंगलम बिड़ला ने पहली बार यह दिलचस्प बात बताई, जो शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी याद नहीं थी। बिड़ला ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया "बताइए, हम पहली बार कहां मिले थे? खास बात यह कि इस सवाल के लिए आप के पास कोई लाइफलाइन भी नही है।"

इसके बाद कुमार मंगलम बिड़ला ने खुद बताया कि उनकी पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन से फिल्म ‘नटवरलाल’ के सेट पर हुई थी। शूटिंग देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग करना बिल्कुल भी आसान काम नही है।

अमिताभ बच्चन को बताया पिता समान

इसके बाद केबीसी के मंच पर कुमार मंगलम बिड़ला ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए, बल्कि उन्हें अपना फेवरेट एक्टर भी बताया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन उनके लिए पिता समान हैं।

रतन टाटा को बताया प्रेरणास्रोत

शो के दौरान कुमार मंगलम बिड़ला ने दिवंगत रतन टाटा के बारे में भी भावुक होकर बात की। उन्होंने कहा कि रतन टाटा हमेशा उनके लिए प्रेरणादायक रहे हैं। कुमार मंगलम ने कहा उन्हें रतन टाटा की सादगी बेहद पसंद थी और उनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। बिड़ला ने रतन टाटा के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और करुणा बेमिसाल थी। उन्होंने कहा, रतन टाटा हमेशा मुनाफे से ऊपर लोगों और सिद्धांतों को रखते थे, और इसी बात का वो दिल से सम्मान करते हैं।

शो पर आने से पहले थे नर्वस

जब अमिताभ बच्चन ने कुमार मंगलम बिड़ला से पूछा कि वह इतने समय बाद शो पर कैसे आए, तो उन्होंने कहा किया कि वह काफी नर्वस थे। उन्हें डर था कि अगर वह सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा।
इस दौरान उनकी बेटी अनन्या, जो उनके साथ शो पर मौजूद थीं, ने बताया कि उनके पिता यहां आने के कुछ दिनों पहले से ही जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ रहे थे ।

केबीसी 17 के फिनाले वीक का हिस्सा

कुमार मंगलम बिड़ला केबीसी 17 के फिनाले वीक के स्पेशल एपिसोड का हिस्सा बने थे। बिड़ला ग्रुप शो का एक स्पॉन्सर भी है और केबीसी में पूछे गए सवालों की संख्या के अनुसार ‘अ फोर्स फिर गुड ' (A Force for Good ) इनिशिएटिव के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। इस खास मौके पर कुमार मंगलम बिड़ला की पत्नी नीरजा, और बेटियां अनन्या व अद्वैतेषा भी ऑडियंस में मौजूद थीं।

खून से लथपथ… हाथों में हथकड़ी, धुरंधर से भी खतरनाक ‘Mysaa’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज
टॉलीवुड
Rashmika Mandanna Mysaa Teaser Out

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

अमिताभ बच्चन

Entertainment

Published on:

30 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / 1978 में किससे मिले थे अमिताभ बच्चन फिल्म सेट पर… आज है भारत का टॉप बिजनेसमैन

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

