30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

काश मैं भी एक लड़का होती…Dhurandhar पर बोलीं यामी गौतम, खुद को लेकर कह दी ऐसी बात

Yami Gautam On Dhurandhar: यामी गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'काश मैं भी एक लड़का होती,' जिससे उनके फैंस चौंक गए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 30, 2025

Yami Gautam On Dhurandhar:

Yami Gautam On Dhurandhar (सोर्स: x)

Yami Gautam On Dhurandhar: इन दिनों थिएटर में सिर्फ एक ही फिल्म का दबदबा बना हुआ है और वो है आदित्य धर द्वारा निर्देशित मल्टी-स्टारर फिल्म 'धुरंधर' है। बता दें, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स की कड़क एक्टिंग से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया है। आदित्य धर ने लंबे समय के बाद बॉलीवुड को एक ऐसी ब्लॉकबस्टर दी है, जिसने वर्ल्डवाइड 1029 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

खुद को लेकर कह दी ऐसी बात

इतना ही नहीं, 'धुरंधर' की सफलता के बीच डायरेक्टर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यामी गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने पति की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर एक अजीब-सी ख्वाहिश जाहिर की है।

इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि 'काश मैं भी एक लड़का होती।' यामी ने आगे कहा उन्होंने ये इच्छा इसलिए जाहिर की क्योंकि वो भी इस फिल्म में एक किरदार निभाना चाहती थीं। उन्होंने कहा, "फिल्म की शूटिंग से पहले मैं भी इस फिल्म में एक किरदार करना चाहती थी, मेरा बड़ा मन था। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा था कि काश मैं एक लड़का होती, क्योंकि इस फिल्म की कहानी बहुत बेहतरीन कहानी है।" दरअसल, 'धुरंधर' की कहानी और एक्टिंग से प्रभावित होकर यामी ने ये इच्छा जाहिर की, जिससे ये साफ होता है कि वो इस फिल्म का हिस्सा न बन पाने से थोड़ा-सा निराश थीं।

यामी गौतम की फिल्म 'हक

हाल ही में यामी गौतम फिल्म 'हक' (Huq) में इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आई थीं। ये फिल्म 1980 के दशक के ऐतिहासिक शाहबानो केस पर बेस्ड थी, जिसमें यामी ने शाजिया बानो के रोल से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस इंटरव्यू में यामी ने ये भी बताया कि वो और उनके पति आदित्य धर इस बात की खास कोशिश करते हैं कि वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग-अलग रखें। फिलहाल, 'धुरंधर' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है और यामी के इस बयान ने फिल्म की चर्चा को और बढ़ा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

30 Dec 2025 10:55 am

Published on:

30 Dec 2025 10:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / काश मैं भी एक लड़का होती…Dhurandhar पर बोलीं यामी गौतम, खुद को लेकर कह दी ऐसी बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सनी देओल के चेहरे पर दिखा पिता धर्मेंद्र को खोने का दर्द, वीडियो देख फैंस भी नहीं रोक पाए आंसू

Sunny Deol Film Ikkis Special Screening
बॉलीवुड

यह मेरा नंबर नहीं है… फेमस एक्ट्रेस को आनन-फानन में करना पड़ा पोस्ट, सामने आई वजह?

Kriti Kharbanda
बॉलीवुड

आमिर खान की बेटी इरा खान इस बात से हैं परेशान, सामने आई वजह, देखें वीडियो

Aamir Khan Daughter Ira Khan Personal Issues
बॉलीवुड

हमें कोई हिला नहीं सकता… AP Dhillon के ‘KISS’ पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी

Tara Sutaria-AP Dhillon Kiss Controversy
बॉलीवुड

Ikkis: पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ देखने पहुंचे बॉबी देओल, सामने आया वीडियो

Ikkis Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.