काश मैं भी एक लड़का होती…Dhurandhar पर बोलीं यामी गौतम, खुद को लेकर कह दी ऐसी बात

इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि 'काश मैं भी एक लड़का होती।' यामी ने आगे कहा उन्होंने ये इच्छा इसलिए जाहिर की क्योंकि वो भी इस फिल्म में एक किरदार निभाना चाहती थीं। उन्होंने कहा, "फिल्म की शूटिंग से पहले मैं भी इस फिल्म में एक किरदार करना चाहती थी, मेरा बड़ा मन था। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा था कि काश मैं एक लड़का होती, क्योंकि इस फिल्म की कहानी बहुत बेहतरीन कहानी है।" दरअसल, 'धुरंधर' की कहानी और एक्टिंग से प्रभावित होकर यामी ने ये इच्छा जाहिर की, जिससे ये साफ होता है कि वो इस फिल्म का हिस्सा न बन पाने से थोड़ा-सा निराश थीं।