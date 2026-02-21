ब्लैडर कैंसर से पहले भी मौत को मात दे चुके थे विनोद खन्ना, दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने किया खुलासा

विनोद खन्ना ने दो शादी की थीं और उनकी दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने एक यूट्यूब वीडियो में बताया कि विनोद खन्ना ब्लैडर के कैंसर से पहले फेफड़ों के कैंसर से भी जूझ चुके थे। कविता खन्ना ने बताया कि विनोद ने 2001 में नार्मल हेल्थ चेकअप करवाया था, जिसमें डॉक्टर्स ने उनके फेफड़ों में कुछ धब्बे पाए। ये वो दौर था जब वो एक दिन में तकरीबन 40 से 80 सिगरेट पीते थे। डॉक्टरों ने उन्हें फेफड़ों का कैंसर बताया और सर्जरी की सलाह दी, जिसमें उनके फेफड़े का आधा हिस्सा निकालना पड़ता। लेकिन सर्जरी करवाने से पहले विनोद और कविता ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर से सलाह ली। डॉक्टरों ने उन्हें चिकित्सा उपचार के साथ-साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज (श्वास व्यायाम), ध्यान और समग्र चिकित्सा पद्धतियों का अभ्यास करने की सलाह दी। विनोद ने ऋषिकेश के एक आश्रम में सुदर्शन क्रिया का अध्ययन किया और साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी अपनाया।