1987 का VIDEO वायरल! अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर सवाल उठाने वाले बयान ने फिर छेड़ी बहस

आदित्य पंचोली ने अपने एक्स पर 1987 में दिए गए एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के आने के बाद सिनेमा के बदलते रूप पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया था, "पहले राजेश खन्ना की फिल्में रोमांटिक और फैमिली ड्रामा होती थीं, लेकिन अमिताभ बच्चन के आने से एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ये एक्शन सीन्स असलियत से बहुत दूर हैं। आप असल जिंदगी में बिल्डिंग से छलांग नहीं लगा सकते, हेलीकॉप्टर से नहीं कूद सकते। ये सब फैंटेसी है, लेकिन दर्शक इससे बेहद खुश होते हैं, इसलिए फिल्में चलती भी हैं।"