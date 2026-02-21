1987 का VIDEO वायरल! अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर सवाल उठाने वाले बयान ने फिर छेड़ी बहस

आदित्य पंचोली और अमिताभ बच्चन (सोर्स: IMDb)
Aditya Pancholi Old Interview Viral: बॉलीवुड के 90 के दशक के फेमस एक्टर आदित्य पंचोली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना खास मुकाम बनाया था। उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों के साथ-साथ कई टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन धीरे-धीरे वे विवादों की वजह से इंडस्ट्री से दूर होते गए। हालांकि आज भी आदित्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और पुराने जमाने से जुड़े कंटेंट शेयर करते रहते हैं।
आदित्य पंचोली ने अपने एक्स पर 1987 में दिए गए एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के आने के बाद सिनेमा के बदलते रूप पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया था, "पहले राजेश खन्ना की फिल्में रोमांटिक और फैमिली ड्रामा होती थीं, लेकिन अमिताभ बच्चन के आने से एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ये एक्शन सीन्स असलियत से बहुत दूर हैं। आप असल जिंदगी में बिल्डिंग से छलांग नहीं लगा सकते, हेलीकॉप्टर से नहीं कूद सकते। ये सब फैंटेसी है, लेकिन दर्शक इससे बेहद खुश होते हैं, इसलिए फिल्में चलती भी हैं।"
इतना ही नहीं, आदित्य पंचोली की ये बात बॉलीवुड की बदलती शैली और फिल्मों में बढ़ती एक्शन की लोकप्रियता को बखूबी दर्शाती है। वे खुले तौर पर इस ट्रेंड की तुलना पुराने जमाने की फिल्मों से करते हुए दर्शकों के बदलते टेस्ट को भी समझते थे।
तो वहीं दूसरी ओर, उनके विवादित कानूनी मामले की बात करें तो साल 2005 में पार्किंग को लेकर उनके और एक पड़ोसी के बीच हुई झगड़े में कथित तौर पर मारपीट हुई थी, जिससे पड़ोसी के नाक में फ्रैक्चर आ गया था। ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला और 2016 में मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद आदित्य पंचोली ने ये फैसला उच्च न्यायालय में अपील किया और करीब 8 साल की सुनवाई के बाद, 21 फरवरी 2025 को मुंबई की सत्र अदालत ने अंतिम निर्णय देते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सजा को सही ठहराया और आदित्य को दोषी पाया। बता दें, अपने विवादित बीते दौर और सामाजिक मीडिया की सक्रियता के बीच आदित्य पंचोली की ये कहानी बॉलीवुड के उन उतार-चढ़ावों को याद दिलाती है, जहां सफलता और संघर्ष साथ-साथ चलते हैं।
