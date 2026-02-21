Mumbai Crime Branch का बड़ा एक्शन! रणवीर सिंह के धमकी मामले में LOC जारी, जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जांच में पता चला कि जिस आवाज में वो व्यक्ति बात कर रहा था, वो हैरी बॉक्सर से मेल खाती है, लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह से साबित करने के लिए और सबूत जुटाए जा रहे हैं। साथ ही, धमकी भरे मैसेज का वक्त भी खासा संवेदनशील है, क्योंकि ये फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के तुरंत बाद भेजा गया था, जिससे हाई-प्रोफाइल लोगों से जुड़े डराने-धमकाने के संभावित पैटर्न के बारे में चिंता बढ़ गई है। फिलहाल, क्राइम ब्रांच ने एक्टर के मैनेजर का बयान दर्ज किया है और मामले से जुड़े डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों की जांच जारी रखे हुए है।