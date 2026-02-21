हाई स्कूल में टूटा था दिल… प्यार पर भरोसा नहीं, एक्ट्रेस ने सुनाया ब्रेकअप का दिल छू लेने वाला किस्सा

बता दें, आज जान्हवी 'उलझन' जैसी फिल्मों के जरिए अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं और उनकी ये ईमानदारी और खुलापन युवा फैंस के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। जान्हवी ये संदेश देना चाहती हैं कि मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं, लेकिन बातचीत से रिश्ते बेहतर बनते हैं। फिलहाल, जान्हवी के शिखर पहाड़िया संग स्पॉट होने और मंगेतर होने की सुर्खियां भी तेज हैं। जान्हवी ने ये साबित कर दिया है कि सेलिब्रिटी स्टार किड्स भी आम इंसानों की तरह अपने इमोशंस से गुजरते हैं और उनसे सीखकर मजबूत बनते हैं।