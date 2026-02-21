21 फ़रवरी 2026,

हाई स्कूल में टूटा था दिल… प्यार पर भरोसा नहीं, एक्ट्रेस ने सुनाया ब्रेकअप का दिल छू लेने वाला किस्सा

Janhvi Kapoor breakup story: हाई स्कूल के दिनों में प्यार और दिल टूटने के अनुभव अक्सर सबसे गहरे और इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो उम्र समझ और शुरुआत का समय होता है। ऐसे ही एक्ट्रेस ने अपने ब्रेकअप का दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 21, 2026

हाई स्कूल में टूटा था दिल… प्यार पर भरोसा नहीं, एक्ट्रेस ने सुनाया ब्रेकअप का दिल छू लेने वाला किस्सा

स्टार जान्हवी कपूर (सोर्स: x)

Janhvi Kapoor breakup story: बॉलीवुड की उभरती स्टार जान्हवी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे इमोशनल और पर्सनल मोमेंट को साझा किया। जान्हवी ने बताया कि हाई स्कूल के दिनों में उनका पहला बड़ा दिल टूटने वाला अनुभव उनके लिए कितना खास रहा और कैसे इस घटना ने उनकी सोच और रिश्तों के प्रति नया नजरिया अब पेश करता है उस समय का चोट थोड़ा मॉडिफाई हो गया है।

ब्रेकअप बहुत ही पर्सनल घटना थी

एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने हाई स्कूल में एक लड़के को बहुत पसंद किया था, जिसकी केमिस्ट्री उनके साथ दमदार थी, लेकिन अचानक उसी लड़के ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे जान्हवी का दिल टूट गया। उन्होंने आगे कहा, " हाई स्कूल में वो मेरा पहला सीरियस क्रश था, इसलिए ब्रेकअप मेरे लिए बहुत ही पर्सनल घटना थी, अब कुछ खास प्यार पर भरोसा नहीं रहा।"

इतना ही नहीं, अपनी पहली लवस्टोरी के साथ जुड़ी ये यादें जान्हवी ने काफी खुलकर शेयर कीं और बताया कि पीरियड्स के दौरान बेवजह मूड स्विंग्स की वजह से उनके रिश्ते भी कभी-कभी टकराव वाले होते थे। "हर महीने के शुरुआती दिनों में मैं झगड़ालू हो जाती थी, ब्रेकअप कर लेती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद रोते हुए माफी मांगकर वापस लौट आती थी। मेरा पार्टनर पहले तो चौंक जाता था पर धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ गई" जान्हवी ने इसे मजाकिया अंदाज में बताया।

असली हार्टब्रेक एक बार ही हुआ

जान्हवी ने ये भी बताया कि उनका असली हार्टब्रेक एक बार ही हुआ और उसे हीरोज की तरह कोई शख्स उनके टूटे दिल के टुकड़े जोड़ने आया। जिस शख्स के बारे में अफवाहें हैं कि वे शिखर पहाड़िया हैं, जिनके साथ जान्हवी का रिश्ता लंबे समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जान्हवी ने आगे बताया कि हाई स्कूल ब्रेकअप ने उन्हें ईमानदारी की अहमियत समझाई। पहले वो अपने रिश्तों के बारे में माता-पिता श्रीदेवी-बोनी कपूर से छुपाती थीं, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखती हैं।

बता दें, आज जान्हवी 'उलझन' जैसी फिल्मों के जरिए अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं और उनकी ये ईमानदारी और खुलापन युवा फैंस के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। जान्हवी ये संदेश देना चाहती हैं कि मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं, लेकिन बातचीत से रिश्ते बेहतर बनते हैं। फिलहाल, जान्हवी के शिखर पहाड़िया संग स्पॉट होने और मंगेतर होने की सुर्खियां भी तेज हैं। जान्हवी ने ये साबित कर दिया है कि सेलिब्रिटी स्टार किड्स भी आम इंसानों की तरह अपने इमोशंस से गुजरते हैं और उनसे सीखकर मजबूत बनते हैं।

दिल कभी न कभी टूटता है

इन सबके बाद जान्हवी ने लास्ट में कहा, "हर किसी का दिल कभी न कभी टूटता है, लेकिन असली ताकत इस बात की है कि हम उसे कैसे संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अनुभव मेरे लिए एक बड़ी सीख बन गया है।" बता दें, जान्हवी का ये कन्फेशन उनके फैंस के लिए बेहद खास रहा, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी।

