43 के रणबीर की कजिन बुआ लगती हैं 28 की जान्हवी? कपूर खानदान के बारे में ये सच उड़ा देगा होश

Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt: बॉलीवुड में अगर किसी एक परिवार ने सबसे लंबी और प्रभावशाली विरासत बनाई है, तो वो है कपूर खानदान। इस फिल्मी परिवार की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतनी ही उलझी हुई भी। आए दिन सोशल मीडिया पर रिश्तों को लेकर नए-नए सवाल सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल इन दिनों चर्चा में है- क्या वाकई जान्हवी कपूर रणबीर कपूर की कजिन बुआ लगती हैं? सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन जब कपूर परिवार की पीढ़ियों के इतिहास को खंगाला जाता है, तो यह रिश्ता काफी हद तक साफ हो जाता है।