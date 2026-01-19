19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

43 के रणबीर की कजिन बुआ लगती हैं 28 की जान्हवी? कपूर खानदान के बारे में ये सच उड़ा देगा होश

Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt: कपूर खानदान की पीढ़ियों ने बॉलीवुड में अहम योगदान दिया है लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों कपूर खानदान की जड़े आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे जान्हवी कपूर रणबीर कपूर की कजिन बुआ लगती हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 19, 2026

Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt

Janhvi Kapoor Connection With Ranbir Kapoor (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt: बॉलीवुड में अगर किसी एक परिवार ने सबसे लंबी और प्रभावशाली विरासत बनाई है, तो वो है कपूर खानदान। इस फिल्मी परिवार की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतनी ही उलझी हुई भी। आए दिन सोशल मीडिया पर रिश्तों को लेकर नए-नए सवाल सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल इन दिनों चर्चा में है- क्या वाकई जान्हवी कपूर रणबीर कपूर की कजिन बुआ लगती हैं? सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन जब कपूर परिवार की पीढ़ियों के इतिहास को खंगाला जाता है, तो यह रिश्ता काफी हद तक साफ हो जाता है।

रणबीर की कजिन बुआ लगती हैं जान्हवी? (Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt)

दरअसल, कपूर परिवार की कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है, जब भारतीय सिनेमा अपने शुरुआती कदम रख रहा था। इस पूरे वंश का आधार दीवान मुरली मल कपूर को माना जाता है। उनके बेटे बशेश्वरनाथ कपूर से आगे चलकर दो बड़ी शाखाएं बनीं, जिन्होंने बॉलीवुड को दशकों तक दिशा दी।

पृथ्वीराज कपूर का परिवार (Prithiviraj Kapoor Family)

कपूर खानदान के सबसे बड़े स्तंभों में से एक थे पृथ्वीराज कपूर। वो बशेश्वरनाथ कपूर के बेटे थे और हिंदी सिनेमा के शुरुआती महान कलाकारों में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर के तीन बेटे- राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर- तीनों ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐतिहासिक योगदान दिया। राज कपूर ने कृष्णा कपूर से शादी की और उनके परिवार से रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर जैसे कलाकार आए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे हैं आज के सुपरस्टार रणबीर कपूर। इस तरह रणबीर कपूर पृथ्वीराज कपूर की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं।

सुरिंदर कपूर का परिवार (Surinder Kapoor Family)

अब बात करते हैं कपूर परिवार की दूसरी शाखा की। सुरिंदर कपूर, पृथ्वीराज कपूर के कजिन थे। पृथ्वीराज के कहने पर ही वो काम की तलाश में पेशावर से मुंबई आए और यहीं से कपूर परिवार की दूसरी फिल्मी लाइन शुरू हुई। सुरिंदर कपूर एक फिल्म निर्माता थे और उनकी शादी निर्मल कपूर से हुई। उनके सबसे बड़े बेटे हैं बोनी कपूर, जिनकी बेटियां हैं जान्हवी कपूर और खुशी कपूर। सुरिंदर कपूर के दूसरे बेटे हैं अनिल कपूर, जिनकी बेटी हैं सोनम कपूर और तीसरे बेटे हैं संजय कपूर, जिनकी बेटी हैं शनाया कपूर।

रणबीर कपूर से जान्हवी कपूर का कनेक्शन (Ranbir Kapoor Connection With janhvi Kapoor)

चूंकि पृथ्वीराज कपूर और सुरिंदर कपूर आपस में कजिन थे, इसलिए उनकी अगली पीढ़ियां भी उसी रिश्ते के हिसाब से जुड़ी हैं। इस गणित के मुताबिक, सुरिंदर कपूर की पोती जान्हवी कपूर, पृथ्वीराज कपूर के परपोते रणबीर कपूर से पीढ़ी के लिहाज से एक स्टेप ऊपर आती हैं। यही वजह है कि तकनीकी रूप से जान्हवी कपूर को रणबीर कपूर की कजिन बुआ कहा जा सकता है। हालांकि रणबीर की जान्हवी से लगभग दोगुनी उम्र है।

दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ जान्हवी ही नहीं, बल्कि सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर भी किसी न किसी रूप में रणबीर कपूर के रिश्तेदार लगते हैं। यही नहीं, रणबीर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'सांवरिया' से की थी, जिसमें वह सोनम कपूर के साथ रोमांस करते नजर आए थे।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ के आगे आमिर खान का भी नहीं चला जादू, जानें ‘हैप्पी पटेल’ समेत ‘द राजा साब’ और ‘राहु-केतु’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 11:27 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 43 के रणबीर की कजिन बुआ लगती हैं 28 की जान्हवी? कपूर खानदान के बारे में ये सच उड़ा देगा होश

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरी इज्जत का ख्याल…, पत्नी सुनीता आहूजा संग विवाद पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- साजिश रची जा रही

Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy
बॉलीवुड

2016 ही अच्छा था… सपना भवानी ने माही, जीवा और सुशांत सिंह राजपूत संग सीक्रेट गैंग का किया खुलासा

2016 ही अच्छा था... सपना भवानी ने माही, जीवा और सुशांत सिंह राजपूत संग सीक्रेट गैंग का किया खुलासा
बॉलीवुड

‘मुझे पैसों की जरूरत…’, सलमान खान की एक्स भाभी ने 17 की उम्र में शुरू की मॉडलिंग, संघर्ष के दिनों पर बोलीं मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora on Struggling Days
बॉलीवुड

अभी इंतजार करो…पत्नी के रहते विदेशी फैन से एक्टर ने की शादी, सालों बाद फिर विवादित किस्सा आया सामने

Indian idol 16 episode Mithun Chakraborty marriage @khadijakhubura
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना के फैंस को तगड़ा झटका, ‘दृश्यम’ के बाद अब इस बड़ी फ्रेंचाइजी से भी हाथ धो बैठे अभिनेता

Akshaye Khanna in Race 4
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.