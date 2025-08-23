एमपी आईं एक्ट्रेस जान्हवी कपूर, मंदिर में ध्यान लगाकर बैठी रहीं

Mahakal ujjain - बीते दौर की अभिनेत्री स्वर्गीय श्रीदेवी की बेटी और फेमस फिल्म एक्ट्रेस जान्हवी कपूर शनिवार को एमपी आईं। वे शाम को प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में पहुंची। जान्हवी कपूर महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और महाकाल के दर्शन कर विधिवत पूजा पाठ की। महाकाल मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा, दिनेश त्रिवेदी आदि ने उनकी पूजन संपन्न कराई। उन्होंने नंदी के कानों में अपनी मनोकामना व्यक्त की। जान्हवी कपूर महाकाल मंदिर में कुछ देर तक ध्यान लगाकर बैठी रहीं।
