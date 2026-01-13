अब कालभैरव मंदिर में आस्था का सौदा! VIP दर्शन की आड़ में वसूली, महाकाल जैसी स्क्रिप्ट

MP News: धर्मनगरी उज्जैन में एक बार फिर आस्था को हथियार बनाकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर परिसर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। खुद को मंदिर से जुड़ा या प्रभावशाली बताकर ये लोग बाहर से आए श्रद्धालुओं को जल्दी, विशेष और नजदीक से दर्शन का लालच देते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। यह पूरा मामला ठीक उसी तर्ज पर संचालित हो रहा था, जैसा एक साल पहले महाकाल मंदिर में उजागर हुआ था। (Kal Bhairav VIP Darshan Scam)