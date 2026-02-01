दिव्य श्रृंगार, रुद्रपाठ और हरि कीर्तन से निखरा महाकाल मंदिर, भक्ति में डूबा उज्जैन

उज्जैन. शिवनवरात्रि महोत्सव के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर भक्तिरस में सराबोर नजर आ रहा है। शनिवार को शिवनवरात्रि के दूसरे दिन भगवान महाकाल ने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। सुबह कोटितीर्थ कुंड पर गणेश पूजन के साथ कोटेश्वर महादेव का विधिवत पूजन, अभिषेक और आरती संपन्न हुई। मुख्य पुजारी घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों ने गर्भगृह में बैठकर एकादश-एकादशनी रुद्रपाठ के साथ विशेष अभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। दोपहर 3 बजे पंचामृत पूजन के पश्चात भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। बाबा को नवीन वस्त्र, मेखला, दुप्पटा, मुकुट, मुंडमाला और छत्र से सुसज्जित किया गया। भांग, चंदन और सूखे मेवों से किए गए श्रृंगार ने भगवान के स्वरूप को और भी भव्य बना दिया। फलों की माला, नागकुंडल और मुकुट से सजे महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार यह पूजन क्रम 14 फरवरी तक प्रतिदिन जारी रहेगा। रविवार को विशेष रूप से चंदन और भांग का श्रृंगार कर भगवान महाकाल को शेषनाग धारण कराया जाएगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।