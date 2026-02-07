सुबह-सुबह महाकाल के दर पर दिखे मीका सिंह, भस्म आरती लगाई हाजिरी

बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि कला और संगीत जगत की जानी-मानी हस्तियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र भी रहा है। मीका सिंह से पहले भी कई प्रसिद्ध गायक भगवान महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। इनमें लता मंगेशकर, कैलाश खेर, सोनू निगम, शान, हरिहरन, सुखविंदर सिंह, अनु मलिक और विशाल-शेखर जैसे नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि कई गायकों ने यहां दर्शन के बाद अपने आध्यात्मिक अनुभव सार्वजनिक रूप से साझा किए हैं।