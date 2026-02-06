6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

इंदौर

बड़ी खबर, इंदौर में दूषित पानी से 33वीं मौत से हड़कंप

Indore News: भागीरथपुरा में एक और मौत, परिवार के सिर से उठा पिता का साया, घर में पसरा मातम

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Feb 06, 2026

Indore news

Indore news : दूषित पानी ने रोक दी एक और धड़कन,अब तक 33 मौतें। (photo:patrika)

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। आज फिर बुरी खबर आई है। भागीरथपुरा में रहने वाले अलगुराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इंदौर में दूषित पानी से ये 33वीं मौत है। मौत की खबर सुनते ही इलाके में मातम पसर गया। जबकि उनकी पत्नी उर्मिला यादव की पहले ही मौत हो चुकी है।

लगातार मौतों और अब भी सामने आ रहे इन मामलों ने लोगों को इतना डरा दिया है कि वे नल का पानी पीने से ही घबरा रहे हैं। उधर प्रशासन अब होने वाली मौतों को दूषित पानी से होने वाली मौतों की सूची में शामिल नहीं कर रहा है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है-

