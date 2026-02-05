किन्नर गुरू ‘सपना’ ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति-सीएम को लिखा पत्र

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को सौंपे गए पत्र में सपना ने अपनी जान को खतरा बताया है। उनका आरोप है कि कुछ संदिग्ध लोग लगातार उनकी रेकी कर रहे हैं। सपना के मुताबिक, एमआर-10 क्षेत्र स्थित उनके निवास के आसपास अज्ञात और संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, जो उनकी हत्या की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। गौरतलब है कि पंढरीनाथ थाना पुलिस ने हाल ही में एक दो साल पुराने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए सपना किन्नर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। हालांकि, इस मामले में अभी तक सपना की गिरफ्तारी नहीं हुई है।