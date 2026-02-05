5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

किन्नर गुरू ‘सपना’ ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति-सीएम को लिखा पत्र

MP News: चर्चित किन्नर गुरु सपना और पुलिस के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Feb 05, 2026

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र की चर्चित किन्नर गुरु सपना और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दो साल पुरानी एक शिकायत के आधार पर पंढरीनाथ थाने में दर्ज हुई एफआईआर के बाद अब सपना ने मोर्चा खोल दिया है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।

शिकायती पत्रों में सीधे तौर पर कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम उजागर किए हैं। उनका आरोप है कि ये अधिकारी उनके खिलाफ रची जा रही साजिश में शामिल हैं। सपना का दावा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद, उनकी ओर से पूर्व में की गई शिकायतों पर पुलिस ने कोई निष्पक्ष जांच नहीं की, बल्कि उन पर ही पुराने मामलों में दबाव बनाया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को सौंपे गए पत्र में सपना ने अपनी जान को खतरा बताया है। उनका आरोप है कि कुछ संदिग्ध लोग लगातार उनकी रेकी कर रहे हैं। सपना के मुताबिक, एमआर-10 क्षेत्र स्थित उनके निवास के आसपास अज्ञात और संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, जो उनकी हत्या की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। गौरतलब है कि पंढरीनाथ थाना पुलिस ने हाल ही में एक दो साल पुराने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए सपना किन्नर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। हालांकि, इस मामले में अभी तक सपना की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बता दें कि, नंदलालपुरा इलाके में किन्नरों ने सपना किन्नर और राजा हाशमी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया था। जिसके बाद किन्नर गुरू सपना पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 02:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / किन्नर गुरू ‘सपना’ ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति-सीएम को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजा रघुवंशी हत्याकांड: 2 आरोपी बरी, क्या सोनम को मिलेगी जमानत ?

Raja Raghuvanshi Murder Case
इंदौर

कैलाश विजयवर्गीय जैसे असंवेदनशील मंत्री को किया जाए बर्खास्त: सुप्रिया

इंदौर

‘भाई नहीं कर सकता था सुसाइड’, एमबीबीएस टॉपर की बहन के गंभीर आरोप

Indore MBBS Student Suicide Case
इंदौर

एमपी के 2 जिलों में 800 करोड़ की लागत से होंगे काम, बिछेंगी नई रेललाइन

mp news
इंदौर

Sleeper Coach में अब मिलेंगे तकिए-कंबल और चादर, मिलेगी नई सुविधा

indian railway
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.