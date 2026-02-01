Sleeper Coach में अब मिलेंगे तकिए-कंबल और चादर, मिलेगी नई सुविधा

अभी तक ट्रेनों में केवल एसी कोच के यात्रियों को बेडरोल मिलता था। जिसका शुल्क टिकट में ही शामिल रहता था, लेकिन स्लीपर कोच यात्रियों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता था। यात्रियों की लंबे समय से उठ रही मांग को देखते हुए रेलवे ने स्लीपर कोच में भी बेडरोल देने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल में लागू मॉडल पर आधारित होगी। वहां स्लीपर क्लास में ओवरनाइट ट्रेनों में यह सुविधा दी जा रही है।