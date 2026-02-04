मनमाड़-इंदौर रेललाइन के लिए 500 करोड़ का भूमि अधिग्रहण, जल्द शुरू होगा काम

समिति प्रमुख मनोज मराठे ने रेलवे मंडल से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि फिलहाल ये राशि बजट में प्रस्तावित की गई है। परियोजना से जुड़ी पूरी और अंतिम स्थिति राज्यसभा से बजट पारित होने तथा रेलवे की पिंक बुक जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पिंक बुक जारी होने के बाद ये जानकारी सामने आएगी कि भूमि अधिग्रहण किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा। किस सेक्शन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। कार्य किस चरण में और कब शुरू होगा।