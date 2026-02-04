पाकिस्तानी नागरिक ने भारत में इस तरह फैला रखा है ठगी का जाल, करोड़ों की 39 लग्जरी कारें जब्त

Fraud Network :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में किराए पर कार लेकर उन्हें गिरवी रखने वाले जालसाज संजय करिरा उर्फ कालरा के काले कारनामों की परतें 5 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अन्नपूर्णा पुलिस ने अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 39 लग्जरी कारें जब्त की हैं। आरोपी 15 दिन से पुलिस रिमांड पर है। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा, लेकिन न मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया। अधिकारियों को जानकारी मिली है कि, आरोपी मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक है और पिछले 25 साल से लॉन्ग टर्म वीजा पर इंदौर में रह रहा है। अब उसके दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।