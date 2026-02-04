4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

पाकिस्तानी नागरिक ने भारत में इस तरह फैला रखा है ठगी का जाल, करोड़ों की 39 लग्जरी कारें जब्त

Fraud Network : पाकिस्तानी नागरिक संजय करिरा उर्फ कालरा से 5 करोड़ की 39 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। वहीं, पुलिस रिमांड में चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पिछले 3 साल से ठगी का जाल फैला रखा था। वो अबतक पंजाब, गोवा और हरियाणा जैसे राज्यों तक कारें सप्लाई कर चुका था।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 04, 2026

Fraud Network

पाकिस्तानी नागरिक ने फैला रखा है ठगी का जाल (Photo Source- Patrika)

Fraud Network :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में किराए पर कार लेकर उन्हें गिरवी रखने वाले जालसाज संजय करिरा उर्फ कालरा के काले कारनामों की परतें 5 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अन्नपूर्णा पुलिस ने अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 39 लग्जरी कारें जब्त की हैं। आरोपी 15 दिन से पुलिस रिमांड पर है। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा, लेकिन न मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया। अधिकारियों को जानकारी मिली है कि, आरोपी मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक है और पिछले 25 साल से लॉन्ग टर्म वीजा पर इंदौर में रह रहा है। अब उसके दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

थाना प्रभारी अजय नायर ने बताया कि, आरोपी कालरा बेहद शातिर ढंग से वारदात को अंजाम देता था। वो भोले-भाले कार मालिकों को ऊंचे किराए का लालच देकर 11 महीने का एग्रीमेंट करवाता था। विश्वास जीतने के लिए वो 2-3 महीने समय पर किराया देता और फिर भुगतान बंद कर देता था। इसके बाद वो उन कारों को अन्य लोगों के पास भारी रकम लेकर गिरवी रख देता था। पकड़े जाने के डर से वो वाहनों में लगे जीपीएस भी निकाल देता था।

मूल रूप से पाकिस्तानी है कालरा

शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई है कि, संजय कालरा मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी है। करीब 25 साल पहले भारत आ चुका है। तभी से लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है। अब उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

एग्रीमेंट में छिपा था 'कानूनी दांवपेच' का डर

एसीपी शिवेंदू जोशी का कहना है कि, आरोपी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एग्रीमेंट में एक विशेष क्लॉज लिखवा रखा था। शर्त ये थी कि अगर मालिक अवधि पूरी होने से पहले गाड़ी वापस मांगता है तो उसे 6 महीने का किराया हर्जाने के रूप में संजय को देना होगा। इसी डर और कानूनी उलझनों के कारण पीड़ित अब तक पुलिस के पास नहीं पहुंच रहे थे। यही नहीं, विरोध करने पर वो कार मालिकों को उनकी गाड़ी अवैध कार्यों में लगवाकर फंसाने की धमकी भी देता था। आरोपी कारों को पंजाब, गोवा, हरियाणा तक भेज चुका था। अब भी कई फरियादी पुलिस के पास पहुंच रहे हैं।

शिकायतों का लगा अंबार, 9 थानों में दर्ज हैं रिकॉर्ड

रोमेन्द्र सिंह भदोरिया की शिकायत के बाद जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो ठगी का बड़ा नेटवर्क सामने आया। अन्नपूर्णा थाने में अब तक आरोपी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि 40 से अधिक अन्य आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध जूनी इंदौर, द्वारका पुरी, राजेंद्र नगर औरउज्जैन के नीलगंगा थाने सहित कुल 9 अपराध पहले से दर्ज हैं।

जब्त वाहनों में ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई कर अब तक ऑडी, इनोवा क्रिस्टा, थार, स्कॉर्पियो-एन और फ्रोंक्स जैसी महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपी को मंगलवार रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि, रिमांड न मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया। जल्द ही आरोपी का रिमांड मांगा जाएगा।

ये भी पढ़ें

संयुक्त राष्ट्र में गूंजा ‘विकसित भारत’ का संकल्प, केंद्रीय राज्यमंत्री ने रखा देश का दृष्टिकोण
धार
United Nations

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पाकिस्तानी नागरिक ने भारत में इस तरह फैला रखा है ठगी का जाल, करोड़ों की 39 लग्जरी कारें जब्त
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Rise तो विश्वविद्यालय मुश्किल में, खर्च बढ़ा 3 गुना

Gold Silver Price Rise Effect
इंदौर

1.5 से 4 ग्राम तक में ऐसे तैयार कराएं दुल्हन की Gold ज्वैलरी, मिलेगा हैवी लुक

Gold Silver rate
इंदौर

राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़, 2 आरोपी हुए दोषमुक्त

Raja Raghuvanshi Case
इंदौर

भागीरथपुरा के पीड़ितों को 1 करोड़ सहायता और निगम में दी जाए नौकरी, उठी मांग

Indore News
इंदौर

‘रैपिडो चालक’ ने लड़की से किया रेप, Chat GPT ने बुला दी पुलिस…

Rapido driver
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.