JEE Main 2026 : जेईई मेन सेशन-1 का रिजल्ट जारी, रिद्धेश बेंडाले बने एमपी टॉपर, सीएम मोहन ने दी बधाई

जेईई मेन्स सेशन-1 के परिणाम में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी बधाई दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया डैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'JEE Main परीक्षा में सफल होने वाले प्रदेश के सभी परिश्रमी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। इंदौर के रिद्धेश बेंडाले को प्रदेश में प्रथम स्थान और अनुष्का अग्रवाल को 'स्टेट गर्ल्स टॉपर' बनने पर विशेष बधाई। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं!