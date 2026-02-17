MP में 2000 करोड़ के फ्लाईओवर का शुरू होगा काम, 30 मिनट में तय होगा सफर

मालूम हो एमपीआरडीसी मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड के अलावा नया ग्रीन फील्ड हाइवे बनाने जा रहा है। अधिग्रहण की राशि अवार्ड होने के बाद जमीन का कब्जा लेना शेष रह गया है जो इस महीने के अंत तक हो जाएगा। पिछले दिनों कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी बैठक लेकर अधिकारियों को काम जल्द शुरू करने का कहा करने के साथ काम शुरू हो जाएगा। सिंहस्थ के पहले इस सड़क को बनाने का लक्ष्य है। सड़क बनने से मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।