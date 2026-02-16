16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

नगर निगम में नियुक्त होंगे 12 एल्डरमैन, कतार में 50 से ज्यादा नेता !

MP News: प्रदेश संगठन ने एल्डरमैन नियुक्ति के लिए स्थानीय संगठन से नाम मांगे हैं। विधायकों ने अपने स्तर पर 3-3 तो किसी ने 4 नाम आगे बढ़ाए हैं।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Feb 16, 2026

Municipal Corporation

Municipal Corporation (Photo Source - Patrika)

MP News: नगर निगम में जल्द ही 12 एल्डरमैन नियुक्त करने की तैयारी है। कई दावेदार विधायकों के जरिए एल्डरमैन बनने के प्रयास में हैं तो कुछ संगठन के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। 12 पदों के लिए 50 से ज्यादा नेता कतार में है। निगम मंडलों के लिए भी दावेदारी की जा रही है। भाजपा की नगर कार्यकारिणी को घोषणा के बाद उभरे असंतोष व विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए संगठन में इस बार पूरी सावधानी रखते हुए नाम आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है।

आगे बढ़ाए गए नाम

प्रदेश संगठन ने एल्डरमैन नियुक्ति के लिए स्थानीय संगठन से नाम मांगे हैं। विधायकों ने अपने स्तर पर 3-3 तो किसी ने 4 नाम आगे बढ़ाए हैं। सांसद के साथ ही संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने समर्थकों के नाम आगे बढ़ाए हैं। कुछ नाम प्रदेश स्तर पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन संगठन अभी मौन है। 12 एल्डरमैन बनाए जाना है, जिसके लिए 50 से ज्यादा नाम हैं। शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि एल्डरमैन पद पर संगठन के पुराने नेताओं को भी स्थान दिया जाएगा।

निगम मंडलों पर भी नियुक्ति की तैयारी

प्रदेश सरकार अब निगम मंडलों पर भी नियुक्ति करने की तैयारी में है। इसकी भनक लगते हुए कई नेता स्थान पाने सक्रिय हैं। अधिकांश की नजर आइडीए पर है, मंत्रियों ने अपने समर्थक को बैठाने के प्रयास भी किए हैं। हालांकि संकेत मिला है कि अभी सरकार आइडीए में नियुक्ति के पक्ष में नहीं है।

वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों के लिए पार्टी नेताओं की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है पर घोषणा अर्से से अटकी पड़ी है। इसपर अब प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश इसी में फंसा हुआ है। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने इसमें 'मामा' का पेंच भी फंसा दिया। उन्होंने कहा कि मामा ऐसे जल्दी कुछ होने नहीं देंगे।

ये भी पढ़ें

काटे जाएंगे बिजली के ‘5 साल’ पुराने अस्थायी कनेक्शन, देंने होंगे 80 हजार रुपए !
भोपाल
electricity connections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / नगर निगम में नियुक्त होंगे 12 एल्डरमैन, कतार में 50 से ज्यादा नेता !

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजराना मंदिर गर्भगृह विवाद: VIP गुंडे को छोड़, छोटे कर्मचारियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

Khajrana Temple Garbhgriha Dispute collector Action Against small Employees VIP gangster spared MP News
इंदौर

इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, 11 किमी का ट्रैक तैयार, इस महीने से होगा संचालन

indore metro 11 km track ready awaits cmrs approval mp news
इंदौर

60 फीट चौड़ी सड़क के लिए टूटेंगे 350 मकान, नोटिस जारी

indore news
इंदौर

अब शराब की बोतलों पर लगेंगे Qr कोड ! जारी होगी नई आबकारी नीति

New excise policy
इंदौर

नहीं रहे MP की बड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, शहर में शोक की लहर

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.