नगर निगम में नियुक्त होंगे 12 एल्डरमैन, कतार में 50 से ज्यादा नेता !

प्रदेश संगठन ने एल्डरमैन नियुक्ति के लिए स्थानीय संगठन से नाम मांगे हैं। विधायकों ने अपने स्तर पर 3-3 तो किसी ने 4 नाम आगे बढ़ाए हैं। सांसद के साथ ही संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने समर्थकों के नाम आगे बढ़ाए हैं। कुछ नाम प्रदेश स्तर पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन संगठन अभी मौन है। 12 एल्डरमैन बनाए जाना है, जिसके लिए 50 से ज्यादा नाम हैं। शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि एल्डरमैन पद पर संगठन के पुराने नेताओं को भी स्थान दिया जाएगा।