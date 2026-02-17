4 लाख 47 हजार फर्जी मतदाता…. एमपी में यहां वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम

4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 के बीच जिले में 28.67 लाख मतदाताओं के गणना पत्र भरवाए थे। इनमें से 24 लाख 20 हजार 171 मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए, जिन्हें प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया। इनमें 1 लाख 33 हजार 706 मामले नो-मैपिंग श्रेणी के थे, जिनकी 2003 की सूची से मिलान नहीं हो पाया था। 5 लाख 79 हजार 265 मतदाताओं के नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में तार्किक त्रुटियां मिलीं। प्रारंभिक सूची में शामिल मतदाताओं में से 33 हजार 701 रिकॉर्ड में बीएलओ स्तर पर सुधार किए गए, जबकि 17 लाख 7 हजार 171 नाम पहले से अपलोड थे।