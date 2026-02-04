Gold Silver Price Rise तो विश्वविद्यालय मुश्किल में, खर्च बढ़ा 3 गुना

Gold Silver Price Rise Effect: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह पर इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खर्च किया जाएगा। 17 फरवरी को प्रस्तावित समारोह के लिए विश्वविद्यालय ने करीब 75 लाख रुपए का बजट तय किया है, जिसे मंगलवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अब तक दीक्षा समारोह पर औसतन 25 से 27 लाख रुपए का व्यय होता रहा है, लेकिन इस बार बजट बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि दो शैक्षणिक सत्रों के विद्यार्थियों को एक ही समारोह में उपाधियां और पदक प्रदान किए जाएंगे।