चांदी ने फिर लगाई छलांग, सोना भी नहीं रुका, खरीदारों के पास फिर भी मौका

Gold Silver Price Rebound After Crash: अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों और घरेलू मांग बढ़ने के चलते सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार मध्य प्रदेश की प्रमुख सराफा मंडियों भोपाल, इंदौर और रतलाम में आज दाम चढ़े हुए खुले, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों में हलचल बढ़ गई है।
भोपाल सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना करीब 200 से 300 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा कारोबार करता नजर आया। वहीं 22 कैरेट सोने में भी हल्की तेजी दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में 700 से 1000 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी देखी गई।
इंदौर, जो प्रदेश का सबसे बड़ा बुलियन हब माना जाता है, वहां भी ट्रेंड लगभग यही स्थिति रही। कारोबारियों के मुताबिक निवेशकों की खरीद और आगामी शादी-विवाह सीजन की आहट से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। रतलाम सराफा मंडी में भी चांदी की मांग में अचानक उछाल दर्ज किया गया है।
वैश्विक स्तर पर डॉलर में कमजोरी और जियो-पॉलिटिकल टेंशन के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं।
इक्विटी मार्केट में अस्थिरता बढ़ने पर पारंपरिक तौर पर सोना-चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता है।
फरवरी से शादी सीजन की शुरुआत मानी जाती है, ऐसे में ज्वेलरी की मांग बढ़ना भी दाम बढ़ने की एक अहम वजह है।
सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ती खपत से चांदी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है।
सराफा कारोबारियों की मानें तो शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से सोना-चांदी अभी भी सुरक्षित विकल्प माने जा रहे हैं।
MCX यानी multi commodity Exchange- ये भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज है। यहां सोना-चांदी की ट्रेंडिंग रुपए में होती है। आज MCX Gold में मजबूती देखने को मिली है। हाल की गिरावट वेल्यू बाइंग है। शादी-सीजन और सुरक्षित निवेश की मांग ने बाजार को सपोर्ट दिया है। MCX में आज की तेजी बताती है कि बाजर नीचे के स्तरों पर सोने को अभी भी सुरक्षित निवेश मान रहा है।
चांदी में सोने से ज्यादा उछाल देखा गया है। ये इंडस्ट्रीयल मांग और निवेशकों की खरीदारी का असर है। हाल ही में बड़ी गिरावट के बाद यह शार्प रीबाउंड देखा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि MCX Silver आज ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन तेजी बताती है कि निवेशक डीप बाइंग मोड में है।
ये अमेरिका का इंटरनेशनल गोल्ड बेंचमार्क है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। डॉलर में कमजोरी का फायदा सोने को मिला है। ग्लोब अनिश्चितता जियोपॉलिटिकल के साथ ही इकोनॉमिक्स से सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है। COMEX में मजबूती का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। इससे स्पष्ट है कि इस मार्केट में गोल्ड मजबूत है और इससे आमतौर पर MCX और स्थानीय सराफा बाजार में भी तेजी आती है।
दरअसल COMEX - दिशा तय करता है, ग्लोबल ट्रेंड बताता है।
वहीं MCX - उस दिशा को फॉलो करता है। भारतीय बाजार में भाव तय करता है।
इन दोनों के बीच रुपए और डॉलर का PRICE बड़ा रोल निभाता है।
नवनीत कुमार अग्रवाल के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट खुलते ही एक रुझान पता चल जाता है। अभी जो भाव खुलेगा उसके मुताबिक.... ये है सोना-चांदी का आज का ताजा भाव...
इंदौर
सोना (24 कैरेट - 10 ग्राम): 1,53,807 (अनुमानित)
सोना (22 कैरेट - 10 ग्राम): 1,40,995 (अनुमानित)
चांदी (1 किलोग्राम)- 2,67,890 (अनुमानित)
रतलाम
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): लगभग-1,53,938 - 1,59,817
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): लगभग- 1,41,115 - 1,46,560
चांदी (10 ग्राम): लगभग -3,650
चांदी (1 किलो): लगभग -3,65,900
भोपाल
24 कैरेट सोना (10 ग्राम) लगभग:1,51,800 से 1,57,882
22 कैरेट सोना (10 ग्राम) : 1,39,600 से 1,40,620 के बीच
चांदी (1 किलोग्राम): 2,79,900 से 2,92,939 तक
शॉर्ट टाइम में तेजी और गिरावट अब भी बनी रहेगी। लेकिन असल में मार्च के बाद Gold Silver मार्केट में एक नया साइकिल शुरू होगा। बाजार फिर से तेजी पर आएगा और बूम करेगा। अभी खरीदारों के लिए सही समय है। लेकिन निवेशकों को लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों ही मुनाफे का बड़ा सौदा साबित होंगे। उनका कहना है कि फिलहाल Gold Silver Rebound Mode में हैं। गिरावट के बाद खरीदारी लौट रही है। बाजारों में रौनक है। शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव लेकिन मीडियम- लॉन्ग टर्म Outlook पॉजिटिव दिख रहा है।
-नवनीत कुमार अग्रवाल, कारोबारी एवं बुलियन मार्केट एक्सपर्ट, मध्यप्रदेश
