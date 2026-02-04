चांदी ने फिर लगाई छलांग, सोना भी नहीं रुका, खरीदारों के पास फिर भी मौका

शॉर्ट टाइम में तेजी और गिरावट अब भी बनी रहेगी। लेकिन असल में मार्च के बाद Gold Silver मार्केट में एक नया साइकिल शुरू होगा। बाजार फिर से तेजी पर आएगा और बूम करेगा। अभी खरीदारों के लिए सही समय है। लेकिन निवेशकों को लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों ही मुनाफे का बड़ा सौदा साबित होंगे। उनका कहना है कि फिलहाल Gold Silver Rebound Mode में हैं। गिरावट के बाद खरीदारी लौट रही है। बाजारों में रौनक है। शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव लेकिन मीडियम- लॉन्ग टर्म Outlook पॉजिटिव दिख रहा है।