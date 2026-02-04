पेट्रोल-डीजल महंगा… सीएम मोहन यादव ने इशारों-इशारों में दिया बड़ा Hint

दरअसल एमपी की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान यह स्वीकार किया कि पेट्रोल-डिजल वाकई हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों-इशारों में ही बड़ा संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में सोच रही है। इनकी बढ़ती कीमतों पर धीरे-धीरे कट लगाया जाएगा। यही नहीं उन्होंने इस दौरान ये भी संकेत दिया कि एमपी विधानसभा बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 18 फरवरी को MP Budget 2026 पेश किया जाएगा।