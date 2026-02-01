44 साल में पहली बार लाभ में आया एमपी का यह निगम, सीएम को सौंपा चैक

MP Energy Development Corporation- देश-प्रदेश में ऐसे अनेक सरकारी संस्थान, निगम, मंडल हैं जोकि लगातार घाटे में चल रहे हैं। कई संस्थान तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुनाफा नहीं कमाया, अपनी स्थापना से ही नुकसान में हैं। मध्यप्रदेश में भी एक ऐसा निगम है जोकि शुरुआत से ही कभी लाभ में नहीं रहा लेकिन पिछले 2 सालों में स्थिति बदल गई है। निगम ने पहली बार लाभ कमाया और इसका चैक भी सीएम मोहन यादव को सौंपा। मप्र ऊर्जा विकास निगम के साथ यह स्थिति बनी है। निगम के पहली बार लाभ कमाने पर सीएम ने भी हर्ष जताया है।