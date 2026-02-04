6 महीने के अंदर सरकारी मकान खाली नहीं किया तो, देना पड़ेगा ’90 हजार’ किराया !

MP News: तबादले और सेवानिवृत्त के बाद भी सरकारी आवास का मोह नहीं छोड़ने वाले अफसर-कर्मचारियों को एक तय अवधि के बाद अब 3 की जगह 90 हजार रुपए प्रतिमाह किराया चुकाना होगा। यही नहीं, किराया हर महीने बढ़ता भी जाएगा और यदि ट्रांसफर व सेवानिवृत्त के छठवें महीने भी मकान खाली नहीं किया तो 1.33 लाख रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है।