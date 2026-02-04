4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी का भांडाफोड़, RPF की बड़ी कार्रवाई

Turtle Smuggling : बेरागढ़ के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो बैगों से 311 कछुए मिलने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरपीएफ की टीम ने बड़े पैमाने पर कछुआ तस्करी का भांडाफोड़ कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 04, 2026

Turtle Smuggling

राजधानी में कछुओं तस्करी का भांडाफोड़ (Photo Source- Patrika)

Turtle Smuggling :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में स्थित संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने वन्यजीव तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। आरपीएफ स्टाफ ने एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से दो बैगों में भरे कुल 311 जीवित कछुए बरामद हुए हैं।

बताया जा रहा है कि, चेकिंग के दौरान रेलवे कोच में अटेंडर का काम करने वाले आरोपी अजय सिंह राजपूत के पास मौजूद बैग में ये संदिग्ध कछुए पाए गए हैं। तलाशी लेने पर बड़ी संख्या में कछुए मिले हैं। आरपीएफ ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी।

ढाई हजार के लालच में इंदौर और देवास में करने जा रहा था सप्लाई

सूचना मिलते ही वन विभाग और एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में आरोपी अजय सिंह राजपूत ने बताया कि, वो ढाई हजार रुपए के लालच में कछुओं को देवास और इंदौर पार्सल करने ले जा रहा था। आरोपी द्वारा ये भी खुलासा किया गया कि, रविंद्र कश्यप नामक व्यक्ति ने उसे रुपए का लालच देकर कछुओं की सप्लाई कराने को कहा था। आरपीएफ द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मामले की विवेचना एसटीएफ द्वारा जारी है।

आगे की कारर्वाई जारी

फिलहाल, सभी कछुए स्वस्थ हैं और अब उन्हें वन विभाग की निगरानी में रखवा दिया गया है। वहीं, दूसरी तरफ आरोपी के खिलाफर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 10:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी का भांडाफोड़, RPF की बड़ी कार्रवाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: एमपी में 8 शहरों के लिए चलेंगी ‘972 ई-बसें’

PM E-Bus Service
भोपाल

चांदी ने फिर लगाई छलांग, सोना भी नहीं रुका, खरीदारों के पास फिर भी मौका

Gold Silver Price Rebound After Price Crash
भोपाल

6 महीने के अंदर सरकारी मकान खाली नहीं किया तो, देना पड़ेगा ’90 हजार’ किराया !

government accommodation
भोपाल

कुत्ते की मदद से बड़ा खुलासा, हादसे में मौत नहीं…बाघ-बाघिन की हुई हत्या

TIGER
भोपाल

पेट्रोल-डीजल महंगा… सीएम मोहन यादव ने इशारों-इशारों में दिया बड़ा Hint

Petrol-Diesel
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.