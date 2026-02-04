कुत्ते की मदद से बड़ा खुलासा, हादसे में मौत नहीं…बाघ-बाघिन की हुई हत्या

MP News: एमपी के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र में करंट लगाकर हुई बाघबाघिन की हत्या को हादसा मान रहा वन विभाग मंगलवार को जागा। खोजी डॉग जिनी की मदद से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तार, खूंटी व अन्य सामग्री जब्त की। लेकिन निगरानी में फेल विभागीय जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की। खानापूर्ति के नाम पर रेंज ऑफिसर-बीटगार्ड को नोटिस थमाए गए हैं।