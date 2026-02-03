MP Cabinet में आदिवासी जमीन पर बड़ा फैसला, 600 करोड़ का भार खुद उठाएगी सरकार

MP Cabinet Big Decision: मध्यप्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के जमीन के पट्टों की रजिस्ट्री का भुगतान अब राज्य सरकार खुद करेगी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इससे 25 हजार 602 आदिवासी पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए शुरू कि गई भावांतर योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं 620 करोड़ रुपए दो सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। इसके अलावा मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर सरकार ने मुहर लगा दी है।