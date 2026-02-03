शिवराज सिंह चौहान-विवेक तन्खा विवाद खत्म, सुप्रीम कोर्ट में हुआ समझौता

मामला 2021 का है। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों का दौर था। उस समय कांग्रेस नेता विवेक तन्खा सीनियर वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़े एक मामले के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कुछ बयान दिए थे। इस पर विवेक तन्खा ने आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनावों पर रोक के लिए उन्हें दोषी ठहराया। ऐसा करने के लिए उन्होंने कोर्ट के अंतरिम आदेशों को गलत तरीके से पेश किया।