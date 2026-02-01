एमपी में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, कर में कटौती का सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Petrol Price- देश के कई राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा बिकता है। इसकी वजह है- राज्य सरकार द्वारा ज्यादा टैक्स वसूलना। प्रदेश में पेट्रोल पर 29 प्रतिशत वैट और डीजल पर 19 प्रतिशत वैट लिया जाता है। इनके अलावा उपकर भी लिए जाते हैं जिससे अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। जल्द ही यह स्थिति बदल जाएगी। प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट कम हो जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश में पेट्रोल-डीटल पर वैट कम करने का भरोसा दिलाया। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि करारोपण धीरे धीरे कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारा किया कि प्रदेश के आनेवाले बजट में ही पेट्रोल-डीटल पर वैट कम किया जा सकता है।