सोना-चांदी के भाव ने बढ़ाई धड़कनें, जानें 18-22 और 24 कैरेट Gold Price

निवेशक अब भी थोड़ा इंतजार करें। उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। लंबी अवधि की रणनीति यहां फायदे का सौदा साबित होगी। वहीं ज्वैलरी खरीदने वालों के लिए भाव फिलहाल बेहतर हैं, लेकिन खरीद से पहले स्थानीय बाजार का लाइव रेट जरूर पता कर लें। पिछले एक सप्ताह से आज 3 फरवरी तक सोना चांदी के बाजार में अनिश्चितता और सतर्कता का माहौल नजर आया, जहां सोना सीमित दायरे में स्थिर होने का प्रयास करता दिखा, वहीं चांदी की कीमतों में भी निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दीं। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।

-नवनीत कुमार अग्रवाल, सोना-चांदी कारोबारी एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार एक्सपर्ट