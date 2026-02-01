एमपी के निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से की करोड़ों की कमाई, साइन किया एडीशनल एमओयू

EVM- एमपी के निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से करोड़ों की कमाई का रास्ता निकाला है। ईवीएम को किराए पर देकर यह लाभ कमाया जा रहा है। इसके लिए मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के साथ एडीशनल एमओयू साइन किया। एमपी की ईवीएम से राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। मप्र राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस एडीशनल एमओयू के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट और 60 हजार बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी।