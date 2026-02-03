दुष्कर्म के आरोपी ओसाफ अली की धुनाई, भोपाल कोर्ट में गुस्साए अधिवक्ताओं ने जमकर पीटा

Bhopal- स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोपी ओसाफ अली खान की खासी धुनाई हो गई। भोपाल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने उसे जमकर पीटा। ओसाफ अली खान पर 11 वीं की स्टूडेंट से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। सोमवार को जब कोहेफिजा पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने लाई तो अधिवक्ताओं ने उसपर थप्पड़ बरसाना शुरु कर दिया। पुलिस ने ओसाफ अली खान को अपने घेरे में रखा था फिर भी भीड़ ने उसपर खूब हाथ बरसाए। उसे बमुश्किल बचाकर ले जाया जा सका। मंगलवार को घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।