संडे बोल, आपकी आवाज: भोपाल शहर में हरियाली खत्म हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं?

तेजी से कट रहे पेड़ों के समाधान के लिए ज़रूरी है कि अवैध कटाई पर सख़्ती से रोक लगे और विकास कार्यों के साथ अनिवार्य वृक्षारोपण किया जाए। हर नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसे गोद लेना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्कूल, कॉलोनियाँ और कार्यालय भी पहल को सामूहिक रूप से अपनाएं। जब लोग पेड़ों को अपनी ज़िम्मेदारी मानकर उनकी परवरिश करेंगे, तभी भोपाल को स्वच्छ हवा, हरियाली और सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा।

सत्यम चतुर्वेदी, सराफा चौक, पुराना भोपाल