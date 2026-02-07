कोर्ट का शिकंजा कसने से डरे एमपी के मंत्री, वीडियो जारी कर दिया बड़ा बयान

Vijay Shah - एमपी के मंत्री विजय शाह Vijay Shah पर देश की शीर्ष अदालत शिकंजा कस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अभियोजन के लिए राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इस गहमागहमी के बीच विजय शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए अपने बयान के लिए एक बार फिर से माफ़ी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद विजय शाह ने वीडियो जारी कर दिया कहा: "मेरा किसी भी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी भी वर्ग का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था…ये शब्द देशभक्ति के जोश, उत्साह और जुनून में कहे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी गल्ती दोबारा नहीं होगी।