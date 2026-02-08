8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP को अमित शाह देंगे 550 करोड़ की सौगात, सस्ते में मिलेगी बिजली

MP News: 13 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह 550 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमिपूजन करेंगे। इस परियोजना भविष्य की बिजली तैयार करने पर शोध किया जाएगा, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 08, 2026

Home Minister Amit Shah to Gift 550 Crore Project Electricity to Become Cheaper mp news

Home Minister Amit Shah to Gift 550 Crore Project (फोटो- www.bjp.org.in)

Amit Shah- भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (IISER) में जल्द ही ऐसा रिसर्च पार्क तैयार किया जाएगा जहां भविष्य की बिजली तैयार करने के फॉर्मूले खोजे जाएंगे। 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सोलर रिसर्च पार्क (Solar Research Park) एवं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सेंटर (Sustainable Technology Center) के लिए सरकार ने 52 एकड़ जमीन दी है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह सिर्फ सोलर प्लांट नहीं, बल्कि क्लीन एनर्जी की नई तकनीकों की प्रयोगशाला होगा जहां सूरज, हवा, पानी और और हाइड्रोजन से सस्ती और ज्यादा बिजली बनाने पर काम होगा। यह रिसर्च सेंटर आइसर के केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभागों द्वारा मिलकर स्थापित किया जा रहा है। (MP News)

क्या होगा यहां खास

यहां वैज्ञानिक सिर्फ सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, बल्कि यह समझेंगे कि पैनल ज्यादा बिजली कैसे बनाएं, बादलों और रात में ऊर्जा कैसे स्टोर हो और बिजली बिना नुकसान घरों तक कैसे पहुंचे। सेंटर में एआइ आधारित ऊर्जा प्रबंधन, क्वांटम सेमीकंडक्टर, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की तकनीकों पर भी काम होगा।

छात्रों के लिए नई राह

आइसर और अन्य तकनीकी संस्थानों के छात्रों को यहां किताबों से हटकर जानकारी मिलेगी। वे लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट और हाईटेक लैब में रिसर्च कर सकेंगे। इससे स्टार्टअप, पेटेंट और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बढ़ेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसके साथ ही आइसर में एमटेक रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स भी शुरू किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भूमि पूजन

सोलर रिसर्च पार्क का भूमिपूजन गृह मंत्री 13 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा कंपनियों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और नीति निर्माता शामिल होंगे। भूमिपूजन के साथ ही परियोजना का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा।

शहर को क्या मिलेगा

  • ग्रीन एनर्जी उपयोग बढ़ेगा
  • प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी
  • लोकल जॉब्स बढ़ेंगी
  • नई इंडस्ट्री निवेश आएगा
  • स्मार्ट बिजली सप्लाई मॉडल विकसित होंगे।

इन 5 कामों पर फोकस

  • ज्यादा बिजली बनाने वाले सोलर सेल
  • सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन
  • बिजली सप्लाई में कम नुकसान
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी
  • विंड एनर्जी को सस्ता बनाना

52 करोड़ की भूमि होगी चिन्हित- आइसर निदेशक

हमें ऊर्जा अनुसंधान के लिए 52 एकड़ भूमि मिली है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर शोध होगा। हमारा लक्ष्य है सौर पैनलों से अधिकतम ऊर्जा कैप्चर और हाइड्रोजन परिवहन को अधिक कुशल बनाना।- प्रो. गोवर्धन वास, निदेशक, आइसर (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: पाकिस्तान से लौटे MP के प्रसन्नजीत, बहन बोली- भाई भूल गया पुरानी बातें
बालाघाट
Prasenjit Rangare Released from Pakistani Jail returns balaghat mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 12:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP को अमित शाह देंगे 550 करोड़ की सौगात, सस्ते में मिलेगी बिजली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारतीय न्यायपालिका में बड़ा बदलाव, अब आपको मातृभाषा में मिलेगा न्याय

Major Change in Indian Judiciary Now you will get justice in your mother tongue mp news
भोपाल

संडे बोल, आपकी आवाज: भोपाल शहर में हरियाली खत्म हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं?

BHOPAL NEWS
भोपाल

एमपी में भाजपा ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

bjp
भोपाल

कलेक्टर को कड़क नोटिस, एमपी हाईकोर्ट की सख्ती से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली

Burhanpur Collector Harsh Singh receives notice from MP High Court
भोपाल

कोर्ट का शिकंजा कसने से डरे एमपी के मंत्री, वीडियो जारी कर दिया बड़ा बयान

MP Minister Vijay Shah again apologizes after Supreme Court's strict stance
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.