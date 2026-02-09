MP वासियों को लगा बिजली का झटका! नए टैरिफ से पहले ही बढ़ा बिल, 16 रुपए ज्यादा वसूली

बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष नई दरों के लिए राजस्व याचिका प्रस्तुत की है। इसमें लगभग 10 प्रतिशत तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनियों का दावा है कि उन्हें प्रति कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपए के घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई के लिए दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। फिलहाल इस पर सुझाव, आपत्तियां और जनसुनवाई की प्रक्रिया जारी है। आयोग की मंजूरी के बाद अप्रैल 2026 से नया टैरिफ लागू किए जाने की संभावना है। (MP News)