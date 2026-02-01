एमपी ने किया कमाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने 32 सरकारी ऑफिस और पुलिस स्टेशन

MP Government- मध्यप्रदेश में जहां एक ओर सरकारी कामकाज में कसावट लाने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्ती की जा रही है वहीं उन्हें लोगों की समस्याएं प्राथमिकता से निपटाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऑफिसों की भी कायापलट की जा रही है। यहां अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रहीं हैं। सरकारी ऑफिसों की ही नहीं बल्कि पुलिस थानों की भी पारंपरिक छवि बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। बालाघाट जिले में तो इसके लिए बड़ी पहल की गई है। यहां के सरकारी ऑफिसों और थानों को ISO सर्टिफिकेशन के मानकों के अनुरूप आधुनिक और नागरिक-अनुकूल बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे 32 ऑफिस और पुलिस स्टेशनों को सीएम मोहन यादव ने सोमवार को लोकार्पित किया। उन्होंने बालाघाट में कृषि कैबिनेट का भी ऐलान किया।