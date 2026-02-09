9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘धूल-मिट्टी’ से आपके फेफड़ों में जम रही सिलिका, बाहर निकले तो करें ये 1 काम

Health news: निर्माण स्थलों से उडऩे वाले सूक्ष्म सिलिका कण इतने बारीक होते हैं कि ये सांस के साथ सीधे फेफड़ों के अंदर एल्वियोली तक पहुंच जाते हैं....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 09, 2026

Health news

Health news (Photo Source: AI Image)

Health news: तेजी से बढ़ता निर्माण कार्य विकास की तस्वीर तो पेश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा अदृश्य खतरा भी फैल रहा है, जो आम लोगों की सांसों को धीरे-धीरे बीमार बना रहा है। रेत, पत्थर और सीमेंट से उठने वाली निर्माण धूल अब केवल मजदूरों तक सीमित नहीं रही।

यह भोपाल सहित प्रदेश के शहरों में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों तक पहुंच रही है और गंभीर बीमारियों की वजह बन रही है। सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेन्द्र दवे बताते हैं कि पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में लंबे समय तक सूजन पैदा करते हैं। इससे सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और ए्फाइसीमा का खतरा बढ़ता है। लगातार संपर्क बना रहे तो फेफड़ों के कैंसर और किडनी रोग तक की आशंका रहती है।

फेफड़ों के भीतर जमा हो रही सिलिका

निर्माण स्थलों से उडऩे वाले सूक्ष्म सिलिका कण इतने बारीक होते हैं कि ये सांस के साथ सीधे फेफड़ों के अंदर एल्वियोली तक पहुंच जाते हैं। यही एल्वियोली शरीर में ऑक्सीजन के आदान-प्रदान का काम करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, जब ये पारदर्शी कण वहां जमा होते हैं तो धीरे-धीरे सांस की तकलीफ और स्थायी नुकसान शुरू हो जाता है।

30 फीसदी सांस के मरीज बढ़े

108 एंबुलेंस रेकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2025 में सांस रोग के 1,321 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे। 2024 में यह संख्या 1,026 और 2023 में 985 थी। ठंड और धूल के मौसम में ओपीडी में सांस रोग के मामले 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं।

गंभीर बीमारियों का खतरा

भोपाल सहित अन्य शहरों में सिलिका युक्त धूल के कारण सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ए्फाइसीमा, फेफड़ों का कैंसर बढ़ रहा है। लंबे समय तक दूषित हवा में रहने से ये बीमारियां शरीर को जकड़ लेती हैं।

कच्ची सड़कें बढ़ा रहीं धूल

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 55 जिला मुख्यालयों में से 29 की वायु गुणवत्ता खतरे के स्तर से ऊपर है। इन शहरों की हवा में 18 से 20 प्रतिशत पीएम 2.5 सूक्ष्म कण पाए गए हैं। सीईईडब्ल्यू के अध्ययन के मुताबिक, खुदाई, सड़क निर्माण, अर्थवर्क और निर्माण स्थलों पर वाहनों की आवाजाही धूल के मुख्य स्रोत हैं। कच्ची सड़कों की धूल से पीएम 2.5 का स्तर ढाई गुना तक बढ़ जाता है।

जरूर करें ये काम

-घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें। धूल भरी जगहों पर या सफाई करते समय मास्क (N95) पहनें।

-घर में या गेट का बाहर मिट्टी वाली जगह हो तो पानी का छिड़काव करें।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग
भोपाल
Holi Special Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘धूल-मिट्टी’ से आपके फेफड़ों में जम रही सिलिका, बाहर निकले तो करें ये 1 काम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विजय शाह मामले में थोड़ी देर में जवाब देगी सरकार… सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आज

minister vijay shah statement controversy
भोपाल

एमपी के ’55 जिलों’ में फोर्स मूवमेंट बनाने के निर्देश, GIS मैप पर दर्ज की बस्तियां

force movements
भोपाल

‘किसानों के हितों से समझौता नहीं, भारतीय मसालों को मिलेगा बड़ा बाजार…’

Shivraj Singh Chouhan on US Trade Deal
भोपाल

एमपी में इतने दिन और जारी रहेगा सर्दी का सितम, इन जिलों में कड़ाके की ठंड

MP Weather Update
भोपाल

मंच से ‘गाली’, अब इस विधायक ने अधिकारी को दी धमकी, बदजुबानी से नहीं संभल रहे भाजपा नेता

BJP Leaders Controversial Statement
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.