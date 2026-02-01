एमपी में भाजपा ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

bjp announces 62 district incharges in madhya pradesh
mp news: मध्य प्रदेश में भाजपा ने संगठन में बड़ा विस्तार किया है। भाजपा ने 62 जिला प्रभारी की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आदेश पर 62 जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जिला प्रभारियों की जो सूची जारी की गई है उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद से लेकर मौजूदा विधायक और कई दिग्गज नेताओं को जिलों की कमान सौंपी गई है। इनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो राजनीतिक नियुक्तियों की दौड़ में शामिल थे।
मुरैना- राजू बाथम
भिंड- हमीर सिंह पटेल
दतिया- गजेंद्र सिकरवार
ग्वालियर शहर- गोपीकृष्ण नेमा
ग्वालियर ग्रामीण- गोपाल आचार्य
श्योपुर- कमल माखीजानी
शिवपुरी- डॉ नंदकिशोर नापित
गुना- राजेंद्र राजपूत
अशोकनगर- शैलेंद्र जैन
सागर- लोकेंद्र पाराशर
सागर ग्रामीण- सदानंद गौतम
टीमकगढ़- पुष्पेंद्रनाथ पाठक
निवाड़ी- दीपक सिंह भदौरिया
छतरपुर- नीरज मनोरिया
दमोह- अर्चना सिंह
पन्ना- जाहर सिंह
रीवा- रविंद्र चौहान
मऊगंज- शशांक श्रीवास्तव
सतना- जीएस ठाकुर
मैहर- नंदिता पाठक
सीधी- नरेंद्र त्रिपाठी
सिंगरौली- विनोद यादव
शहडोल- अभिलाष पांडे
अनूपपुर- संजय साहू
उमरिया- राजेंद्र पांडे
जबलपुर शहर- आलोक संजर
जबलपुर ग्रामीण- मनीषा सिंह
कटनी- सुजीत जैन
डिंडोरी- कमल प्रताप सिंह
मंडला- रमेश भटेरे
नरसिंहपुर- शरद जैन
बालाघाट- अभिलाष मिश्रा
सिवनी- अशोक रोहाणी
छिंदवाड़ा- आदित्य बबला शुक्ला
पाढूर्ना- दीपांकर बैनर्जी
नर्मदापुरम- अलकेश आर्य
हरदा- डॉ. प्रभुराम चौधरी
बैतूल- सुदर्शन गुप्ता
भोपाल शहर- जसवंत सिंह हाड़ा
भोपाल ग्रामीण- प्रदीप लारिया
रायसेन- राजो मालवीय
विदिशा- सीताराम यादव
सिहोर- विकास विरानी
राजगढ़- ध्रुवनारायण सिंह
इंदौर शहर- राजेश सोलंकी
इंदौर ग्रामीण- शैलेंद्र डागा
धार- सुभाष कोठारी
धार ग्रामीण- राधेश्याम यादव
आलीराजपुर- दिलीप पटोदिया
झाबुआ- राजेंद्र राठौड़
खंडवा- अंबाराम कराड़ा
बुरहानपुर- क्षितिज भट्ट
खरगौन- संगीता सोनी
बड़वानी- बाबूलाल यादव
उज्जैन शहर- बजरंग पुरोहित
उज्जैन ग्रामीण- बबीता परमार
शाजापुर- प्रभुलाल जाटव
आगरमालवा- जयदीप पटेल
देवास- धनंजय शर्मा
रतलाम- विवेक जोशी
मंदसौर- दिलीप सकलेचा
नीमच- सुभाष पटेल
