8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सोया चाप बिरयानी खाते समय निकला ‘चिकन’ का टुकड़ा, फूड कोर्ट में मचा हड़कंप

MP News: घटना के बाद जब शिकायतकर्ता ने दुकान के स्टाफ एवं फ्रेंचाइज प्रबंधन को लिखित शिकायत की....

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 08, 2026

chicken

chicken प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News:एमपी में भोपाल शहर के प्रतिष्ठित डीबी मॉल स्थित फूड कोर्ट में एक गंभीर व संवेदनशील घटना सामने आई। फूड कोर्ट में संचालित बिरयानी क्वीन नाम के आउटलेट में ग्राहक को शाकाहारी सोया चाप बिरयानी में चिकन का टुकड़ा मिलने से वह स्तब्ध रहा गया।

जानकारी अनुसार, शिकायतकर्ता अजीत सिंह, नरेंद्र मीणा बालिका भाग्या पूरी तरह शाकाहारी हैं। उन्होंने फूड कोर्ट से स्पाइसी सोया चाप बिरयानी खरीदी। उसे खाने के दौरान उन्हें चिकन का टुकड़ा मिला, जिससे वह आहत हो गए। उनका कहना है, यह केवल भोजन की गलती नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

धर्म भ्रष्ट करने जैसा गंभीर अपराध...

महज लापरवाही का मामला नहीं शिकायतकर्ता का आरोप है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसे में शाकाहारी भोजन में जानबूझकर या घोर लापरवाही से मांस मिल जाना धर्म भ्रष्ट करने जैसा गंभीर अपराध है। उन्होंने फूड कोर्ट मैनेजर गौरीशंकर को मामले की लिखित शिकायत सौंपते हुए कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हालांकि प्रतिष्ठित फूड कोर्ट में ऐसी घटना होने से खान-पान को लेकर लोगों में असुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है।

मालिक ने मांगी माफी

घटना के बाद जब शिकायतकर्ता ने दुकान के स्टाफ एवं फ्रेंचाइज प्रबंधन को लिखित शिकायत की, तो स्टाफ ने गलती स्वीकार की और माफी मांगते हुए राशि वापस करने को कहा। इसके अतिरिक्त, आउटलेट के मालिक अरनब ने भी फोन पर माफी मांगी। हालांकि शिकायतकर्ता माफी से संतुष्ट नहीं हुआ।

उपभोक्ता संगठन ने उठाई आवाज

उपभोक्ता संगठनों एवं सामाजिक वर्गों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए मांग की है , आउटलेट पर सख्त कार्रवाई हो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए अलग रसोई व स्टाफ की व्यवस्था की जाए।

ये भी पढ़ें

Metro Project: मेट्रो की बनेगी 32 किमीं. की नई लाइन, 27 रैक मिलने तय !
भोपाल
Bhopal Metro Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सोया चाप बिरयानी खाते समय निकला ‘चिकन’ का टुकड़ा, फूड कोर्ट में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर बदला मौसम, कहीं कोहरा तो कहीं ठंड, 48 घंटे बाद फिर बारिश का अलर्ट

MP Weather
भोपाल

अगर आप हैं रियल भोपाली…तो क्या आप जानते हैं शहर के ये ‘सीक्रेट’ ठिकाने

MP Tourism Bhopal Hidden places
Patrika Special News

MP को अमित शाह देंगे 550 करोड़ की सौगात, सस्ते में मिलेगी बिजली

Home Minister Amit Shah to Gift 550 Crore Project Electricity to Become Cheaper mp news
भोपाल

भारतीय न्यायपालिका में बड़ा बदलाव, अब आपको मातृभाषा में मिलेगा न्याय

Major Change in Indian Judiciary Now you will get justice in your mother tongue mp news
भोपाल

संडे बोल, आपकी आवाज: भोपाल शहर में हरियाली खत्म हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं?

BHOPAL NEWS
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.