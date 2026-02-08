सोया चाप बिरयानी खाते समय निकला ‘चिकन’ का टुकड़ा, फूड कोर्ट में मचा हड़कंप

महज लापरवाही का मामला नहीं शिकायतकर्ता का आरोप है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसे में शाकाहारी भोजन में जानबूझकर या घोर लापरवाही से मांस मिल जाना धर्म भ्रष्ट करने जैसा गंभीर अपराध है। उन्होंने फूड कोर्ट मैनेजर गौरीशंकर को मामले की लिखित शिकायत सौंपते हुए कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हालांकि प्रतिष्ठित फूड कोर्ट में ऐसी घटना होने से खान-पान को लेकर लोगों में असुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है।