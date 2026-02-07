शराब बेची या पी तो मिलेगी ‘सजा’, 5000 रुपए तक जुर्माना, होगा सामाजिक बहिष्कार

Liquor ban in Madhya Pradesh villages: झगड़े-ताने, कर्न बीमारी… जैसी वजहों से प्रदेश के कई गांव नशा मुक्ति की राह पर है। पंचायतों में बैठक कर ग्रामीण सर्वसम्मति से शराब बंदी कर रहे हैं। नियम बना रहे हैं। इसकी सूचना सार्वजनिक की जा रही है। किसी ने नियम तोड़ा तो सजा भी दी जा रही है। यह जुर्माने सामाजिक बहिष्कार के रूप में होती है। खास यह कि संबंधित गांव में नियम लागू कराने के लिए टीमें भी बनाई जा रही है। इसमें गांव के ही लोगों को रखा है। महिलाएं भी है। यह टीम शराब पीने और अवैध कारोबार करने वालों पर नजर रखती है। नियमों के तोड़ने पर सजा तय होती है।