7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

शराब बेची या पी तो मिलेगी ‘सजा’, 5000 रुपए तक जुर्माना, होगा सामाजिक बहिष्कार

Liquor ban in Madhya Pradesh villages: प्रदेश के कई गांव नशा मुक्ति की राह पर है। पंचायतों में बैठक कर ग्रामीण सर्वसम्मति से शराब बंदी कर रहे हैं। नियम बना रहे हैं। इसकी सूचना सार्वजनिक की जा रही है। किसी ने नियम तोड़ा तो सजा भी दी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Feb 07, 2026

Liquor ban in Madhya Pradesh villages

Liquor ban in Madhya Pradesh villages (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Liquor ban in Madhya Pradesh villages: झगड़े-ताने, कर्न बीमारी… जैसी वजहों से प्रदेश के कई गांव नशा मुक्ति की राह पर है। पंचायतों में बैठक कर ग्रामीण सर्वसम्मति से शराब बंदी कर रहे हैं। नियम बना रहे हैं। इसकी सूचना सार्वजनिक की जा रही है। किसी ने नियम तोड़ा तो सजा भी दी जा रही है। यह जुर्माने सामाजिक बहिष्कार के रूप में होती है। खास यह कि संबंधित गांव में नियम लागू कराने के लिए टीमें भी बनाई जा रही है। इसमें गांव के ही लोगों को रखा है। महिलाएं भी है। यह टीम शराब पीने और अवैध कारोबार करने वालों पर नजर रखती है। नियमों के तोड़ने पर सजा तय होती है।

गांव वालों ने इसलिए की सख्ती

  • घरेलू झगडे, तनाव
  • बच्चों पर गलत असर
  • मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित
  • पति-पत्नी के रिश्तों में दरार
  • हिंसक व्यवहार
  • इलाज पर अतिरिक्त खर्च
  • कर्जदार होना
  • सड़क हादसे का अंदेशा
  • युवाओं में गलत आदतें
  • नैतिक मूल्यों में गिरावट
  • शराब पर आय का बड़ा हिस्सा खर्थ

चित्रकूट में शराब विक्रय पर प्रतिबंध बेअसर

चित्रकूट में शराब बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन प्रभावी नहीं दिखता। कारण, मप्र के चित्रकूट का उत्तरप्रदेश से जुड़ा होना है। यूपी में शराब विक्रय पर रोक नहीं है। लिहाजा मप्र सीमा से लगे यूपी में शराब बिकती है। गोदावरी मोड़ में यूपी की शराब दुकान मप्र से 500 मीटर दूर है। ठर्री व पौसलहा की सरकारी शराब दुकानें एमपी से लगी हैं। मझगवां से शराब एमपी के चित्रकूट में सप्लाई हो रही है।

अमरकंटक में वार्डों में बिक रही शराब

अमरकंटक. नर्मदा के उद्गम की पावन स्थली अमरकंटक अवैध कारोबार से चर्चा में है। यहां लगभग हर वार्ड में शराब की अवैध बिक्री व जुआ-सट्टा चल रह है। स्थानीय निवासी बंदे महाराज ने बताया, रिहायशी इलाकों में बेखौफ शराब परोसी जा रही है। नर्मदा मंदिर के पास के क्षेत्रों में सट्टे की पर्चियां कट रही हैं।

दमोहः तस्करों को बोतलों की माला.. निकाला जुलूस

22 अक्टूबरः दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर में ग्रामीणों ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांव में शराब बिक्री पर रोक के संकल्प के बावजूद लगातार चल रहे अवैध कारोबार से नाराज ग्रामीणों ने दो शराब तस्करों को पकड़कर शराब की बोतलों की माला पहनाई। गांव में जुलूस निकाला।

मंडला गांवों में नशामुक्ति के सुर, जुर्माना भी वसूल रहे

22 अक्टूबरः मंडला जिले के छोटे-छोटे गांवों से शुरू हुई नशा मुक्ति की पहल बड़ा स्वरूप ले रही हैं। मोहगांव ब्लॉक की 38 पंचायतों समेत अन्य में शराब बंदी अभियान चल रहा है। दो दर्जन गांवों में ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर शराबबंदी की सूचना लगाई गई है। निवास, मोहगांव, नैनपुर ब्लॉकों में कई मामलों में 1,000-5000 रुपए तक जुर्माना
भी वसूला। मोहगांव, नैनपुर ब्लॉकों में कई मामलों में 1,000-5000 रुपए तक जुर्माना भी वसूला।

ये भी पढ़ें

पटवारी और तहसीलदार आमने-सामने, एसडीएम-कलेक्टर तक पहुंचा मामला
भोपाल
MP Patwari and Tehsildar face to face

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 12:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शराब बेची या पी तो मिलेगी ‘सजा’, 5000 रुपए तक जुर्माना, होगा सामाजिक बहिष्कार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टैक्स स्लैब समय पर बदले होते तो, चीन, अमरीका से आगे होता भारत- बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष

hemant khandelwal on union budget 2026(patrika photo)
भोपाल

MP Police Bharti : आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तारीखें घोषित, इन 10 जिलों में होंगे एग्जाम

MP Police Bharti
भोपाल

हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में क्या बताया कि लटक गईं निगम मंडल की नियुक्तियां?

Hemant Khandelwal
भोपाल

9 राज्यों के कृषि मंत्री आज एमपी में, लाखों किसानों को देंगे बड़ी सौगात

CM Mohan Yadav
भोपाल

एमपी में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट, भोपाल समेत इन जिलों में लुढ़केगा पारा

Severe Cold Wave Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.