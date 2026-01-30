पटवारी और तहसीलदार आमने-सामने, एसडीएम-कलेक्टर तक पहुंचा मामला

MP News: भोपाल में पटवारी तहसीलदार आमने सामने आ गए है। पटवारी तहसीलदार पर अलग-अलग बात और मद में कलेक्शन कराने का आरोप लगा रहे है तो तहसीलदार का कहना है अवैध कॉलोनियों में पटवारियों का हित है। कार्रवाई की ओर एफआइआर के लिए दबाव बनाया तो अब झूठा आरोप लगा रहे। पटवारियों ने मामले की लिखित शिकायत की है। एसडीएम व कलेक्टर से मुलाकात की।