पटवारी और तहसीलदार आमने-सामने, एसडीएम-कलेक्टर तक पहुंचा मामला

पटवारिया ने एसडीएम से की शिकायत MP Patwari and Tehsildar face to face( फोटो सोर्स: पत्रिका)
MP News: भोपाल में पटवारी तहसीलदार आमने सामने आ गए है। पटवारी तहसीलदार पर अलग-अलग बात और मद में कलेक्शन कराने का आरोप लगा रहे है तो तहसीलदार का कहना है अवैध कॉलोनियों में पटवारियों का हित है। कार्रवाई की ओर एफआइआर के लिए दबाव बनाया तो अब झूठा आरोप लगा रहे। पटवारियों ने मामले की लिखित शिकायत की है। एसडीएम व कलेक्टर से मुलाकात की।
मामला हुजूर तहसील से जुड़े पटवारियों का है। पटवारियों ने तहसील व जिला संगठन के माध्यम से हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया को लिखित शिकायत में तहसीलदार(Tehsildar) अनुराग त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए है। इस संबंध में तहसील कार्यकारिणी एवं जिला इकाई के पदाधिकारियों ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को ज्ञापन सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में आरोप है कि पटवारियों(Patwari) पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। बार-बार स्थानांतरण की धमकी दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया जाता है। अपमानित करते हैं। पटवारियों को हल्का बदलने का प्रलोभन देकर मांग की जाती है।
अवैध कॉलोनियों में पटवारियों का हित है। अभी जो कार्रवाई की जा रही है. उसमें पटवारियों को एफआइआर कराना है, लेकिन वे बच रहे हैं। हमने दबाव बनाया। कार्रवाई के लिए कसावट की जा रही है। यदि अवैध कलेक्शन या प्रताड़ना का कोई आरोप लगा रहा है तो तुरंत ही शिकायत क्यों नहीं की? ये सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे। - अनुराग त्रिपाठी तहसीलदार, हुजूर तहसील
तहसीलदार से पटवारी परेशान है। अवैध कलेक्शन का दबाव बनाते हैं। छुट्टी पर जाने के लिए भी पैसे लेते हैं। लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया।- एसपी यादव, पटवारी हुजूर
हमने तहसीलदार की एसडीएम से शिकायत की। कलेक्टर से मुलाकात की। लंबे समय से मामला चल रहा था। हमने विभागीय स्तर पर ही इसके निराकरण के प्रयास किए लेकिन अब शिकायत करना पड़ी।- अरविंद गिरी, जिला अध्यक्ष प्रांतीय पटवारी संघ
