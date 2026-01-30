30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पटवारी और तहसीलदार आमने-सामने, एसडीएम-कलेक्टर तक पहुंचा मामला

MP News: एमपी में पटवारी तहसीलदार आमने सामने आ गए है। पटवारियों ने मामले की लिखित शिकायत की है। एसडीएम व कलेक्टर से मुलाकात की।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Jan 30, 2026

MP Patwari and Tehsildar face to face

पटवारिया ने एसडीएम से की शिकायत MP Patwari and Tehsildar face to face( फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: भोपाल में पटवारी तहसीलदार आमने सामने आ गए है। पटवारी तहसीलदार पर अलग-अलग बात और मद में कलेक्शन कराने का आरोप लगा रहे है तो तहसीलदार का कहना है अवैध कॉलोनियों में पटवारियों का हित है। कार्रवाई की ओर एफआइआर के लिए दबाव बनाया तो अब झूठा आरोप लगा रहे। पटवारियों ने मामले की लिखित शिकायत की है। एसडीएम व कलेक्टर से मुलाकात की।

जांच एवं कार्रवाई की मांग

मामला हुजूर तहसील से जुड़े पटवारियों का है। पटवारियों ने तहसील व जिला संगठन के माध्यम से हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया को लिखित शिकायत में तहसीलदार(Tehsildar) अनुराग त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए है। इस संबंध में तहसील कार्यकारिणी एवं जिला इकाई के पदाधिकारियों ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को ज्ञापन सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।

पटवारियों के तहसीलदार पर ये आरोप

ज्ञापन में आरोप है कि पटवारियों(Patwari) पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। बार-बार स्थानांतरण की धमकी दी जाती है। व्हाट्‌सएप ग्रुप से हटाया जाता है। अपमानित करते हैं। पटवारियों को हल्का बदलने का प्रलोभन देकर मांग की जाती है।

सिर्फ झूठे आरोप

अवैध कॉलोनियों में पटवारियों का हित है। अभी जो कार्रवाई की जा रही है. उसमें पटवारियों को एफआइआर कराना है, लेकिन वे बच रहे हैं। हमने दबाव बनाया। कार्रवाई के लिए कसावट की जा रही है। यदि अवैध कलेक्शन या प्रताड़ना का कोई आरोप लगा रहा है तो तुरंत ही शिकायत क्यों नहीं की? ये सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे। - अनुराग त्रिपाठी तहसीलदार, हुजूर तहसील

तहसीलदार से पटवारी परेशान

तहसीलदार से पटवारी परेशान है। अवैध कलेक्शन का दबाव बनाते हैं। छुट्टी पर जाने के लिए भी पैसे लेते हैं। लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया।- एसपी यादव, पटवारी हुजूर

एसडीएम से शिकायत

हमने तहसीलदार की एसडीएम से शिकायत की। कलेक्टर से मुलाकात की। लंबे समय से मामला चल रहा था। हमने विभागीय स्तर पर ही इसके निराकरण के प्रयास किए लेकिन अब शिकायत करना पड़ी।- अरविंद गिरी, जिला अध्यक्ष प्रांतीय पटवारी संघ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पटवारी और तहसीलदार आमने-सामने, एसडीएम-कलेक्टर तक पहुंचा मामला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Haj 2026: इंदौर से उड़ान भरेगा मध्य प्रदेश, मुंबई से मदीना के लिए अप्रैल में पहली फ्लाइट

Saudi Arabia, Haj Yatra 2026
भोपाल

हैवानियत की हदें पार! MP में पांच स्ट्रीट डॉग्स को दिया गया जहर, तड़प-तड़पकर हुई मौत

5 stray dogs poisioned to death in shahpura area of bhopal mp news
भोपाल

27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर फिर होगा आंदोलन! सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा ठोस पक्ष

27 percent obc reservation supreme court hearing delayed mp news
भोपाल

UGC Rules: दिग्विजय सिंह ने UGC नियमों को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- समिति ने नहीं मानी….

Digvijaya Singh UGC Rules Statement Supreme Court Stay MP News
भोपाल

चोरी की कार से चोर ने मचाई अफरा-तफरी, युवक को बोनट में फंसाकर एक किमी तक घसीटा

panna
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.